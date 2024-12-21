ЄС може втратити криптоінвесторів через виключення USDT Tether з лістингу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 грудня 2024, 11:11

ЄС може втратити криптоінвесторів через виключення USDT Tether з лістингу

Правила Європейського Союзу щодо криптовалют, які мають набути повної сили наприкінці року, вже змінюють ринок стейблкоінів, а делістинг USDT від Tether може спричинити відтік криптоінвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.

Правила Європейського Союзу щодо криптовалют, які мають набути повної сили наприкінці року, вже змінюють ринок стейблкоінів, а делістинг USDT від Tether може спричинити відтік криптоінвесторів.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Очікується, що США під керівництвом новообраного президента Дональда Трампа будуть займати більш лояльну позицію до криптовалют. ЄС ризикує відстати в гонці за домінування на ринку криптоактивів.

Рада ЄС затвердила єдині правила для криптоактивів MiCA в червні 2023 року. Нормативний акт спрямований насамперед на боротьбу з відмиванням коштів за допомогою криптовалют і захист інвесторів.

Нові правила вимагають, щоб усі стейблкоїни, розміщені на централізованих біржах, були випущені організацією з ліцензією на електронні гроші.

Емітенти повинні зберігати до двох третин резервів, які забезпечують їхні токени, в незалежному банку та відстежувати всі транзакції, здійснені з метою платежів

Щоб виконати цю вимогу, кілька бірж в ЄС вже виключили з лістингу USDT від Tether, найпопулярніший стейблкоїн у світі. Токен має бути видалений з регульованих платформ до 30 грудня, якщо Tether не отримає необхідну ліцензію.

У липні такий дозвіл отримав основний конкурент Tether — Circle. Tether ще не отримав його, хоча він не виключає спроби зробити це в майбутньому. Tether не коментує свої плани щодо ліцензії на електронні гроші.

Хоча нові правила мають підсилити боротьбу з відмиванням грошей та іншою незаконною діяльністю, керівники криптовалютних компаній попереджають, що введення MiCA може виснажити ринкову ліквідність і перешкодити конкурентоспроможності ЄС на цьому ринку.

Читайте також: Частина країн ЄС не встигне запровадити MiCA до дедлайну — ЗМІ

Очікується, що відсутність Tether порушить торгівлю криптовалютами в Європі, оскільки більшість криптоактивів у світі торгуються в парі з USDT. Альтернативні стейблкоїни, такі як USDC від Circle, менш поширені, а фіатні торгові пари на європейських біржах тільки починають активно використовуватися.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами