ЄС може втратити криптоінвесторів через виключення USDT Tether з лістингу

Правила Європейського Союзу щодо криптовалют, які мають набути повної сили наприкінці року, вже змінюють ринок стейблкоінів, а делістинг USDT від Tether може спричинити відтік криптоінвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Очікується, що США під керівництвом новообраного президента Дональда Трампа будуть займати більш лояльну позицію до криптовалют. ЄС ризикує відстати в гонці за домінування на ринку криптоактивів.

Рада ЄС затвердила єдині правила для криптоактивів MiCA в червні 2023 року. Нормативний акт спрямований насамперед на боротьбу з відмиванням коштів за допомогою криптовалют і захист інвесторів.

Нові правила вимагають, щоб усі стейблкоїни, розміщені на централізованих біржах, були випущені організацією з ліцензією на електронні гроші.

Емітенти повинні зберігати до двох третин резервів, які забезпечують їхні токени, в незалежному банку та відстежувати всі транзакції, здійснені з метою платежів

Щоб виконати цю вимогу, кілька бірж в ЄС вже виключили з лістингу USDT від Tether, найпопулярніший стейблкоїн у світі. Токен має бути видалений з регульованих платформ до 30 грудня, якщо Tether не отримає необхідну ліцензію.

У липні такий дозвіл отримав основний конкурент Tether — Circle. Tether ще не отримав його, хоча він не виключає спроби зробити це в майбутньому. Tether не коментує свої плани щодо ліцензії на електронні гроші.

Хоча нові правила мають підсилити боротьбу з відмиванням грошей та іншою незаконною діяльністю, керівники криптовалютних компаній попереджають, що введення MiCA може виснажити ринкову ліквідність і перешкодити конкурентоспроможності ЄС на цьому ринку.

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Очікується, що відсутність Tether порушить торгівлю криптовалютами в Європі, оскільки більшість криптоактивів у світі торгуються в парі з USDT. Альтернативні стейблкоїни, такі як USDC від Circle, менш поширені, а фіатні торгові пари на європейських біржах тільки починають активно використовуватися.