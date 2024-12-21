Гетманцев прогнозує перехід на прогресивну шкалу ПДФО після війни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 грудня 2024, 12:08

Гетманцев прогнозує перехід на прогресивну шкалу ПДФО після війни

Наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, змушене буде ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Наступне скликання Верховної Ради, післявоєнне, змушене буде ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб.
Фото: sud.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«І там частина шкали буде вищою за 18%, частина буде нижчою. Думаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові», — сказав він.

Коментуючи ймовірність збереження підвищеної нещодавно з 1,5% до 5% ставки військового збору після війни, Гетманцев наголосив, що термін дії цього підвищення чітко визначений — до кінця воєнного стану.

«Термін визначено однозначно, не потрібно ніяких змін до закону, не потрібно ніяких обговорень — ці 3,5% зіскочать самі по собі», — зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, як роботодавці відреагують на підвищення військового збору — повністю перекладуть його на найманих працівників чи компенсують відповідним підвищенням зарплати, — Гетманцев висловив думку, що це визначатиметься співвідношенням попиту та пропозиції на ринку праці, на якому зараз в Україні є структурні проблеми, структурне безробіття: висококваліфіковані працівники у дефіциті, але водночас удвічі, порівняно з мирним часом, зросло загальне безробіття — до 18,2% за підсумками минулого року.

«Для дефіцитних професій, я не виключаю, що роботодавець візьме на себе це підвищення. Щодо тих професій, де попит нижчий за пропозицію, відповідно його на себе візьме працівник», — припустив голова комітету.

Читайте також: Гетманцев спростував масове закриття ФОПів. Радить ЗМІ корегувати заголовки

Гетманцев також категорично відкинув думку, що підвищення військового збору до 5% і низки інших податків може призвести до зростання тіні.

«Це абсолютно безглузді маніпулятивні розмови від псевдоекспертів про провокування цим законом тіні. Мені навіть соромно коментувати, що підвищення „аж“ на 3,5% військового збору змушує йти в тінь. Ми знаємо, що зарплати в тіні — це одна з найпоширеніших схем з ухиленням від оподаткування протягом усіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не вплине», — вважає він.

Голова комітету наголосив, що, навпаки, зараз фіксується потужний тренд із детінізації заробітної плати, що пов'язаний із кількома причинами.

«Перше — це позиція відповідального бізнесу, який цілеспрямовано виходить із тіні і взагалі відмовляється від схем ухилення від оподаткування. Друге — це питання бронювання від мобілізації, де зараз вимога до середньої зарплати встановлена на рівні 20 тис. грн», — зазначив Гетманцев.

Він додав, що також важлива роль у детінізації заробітних плат податкової служби, для якої це один із пріоритетів у роботі.

«Підприємства дуже добре знають, що якщо заробітна плата нижча за середню в галузі, то це один із критеріїв того, щоб підприємство посилено відпрацьовувалося на рівні податкового контролю», — пояснив голова комітету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Riojas
Riojas
21 грудня 2024, 12:51
#
> Срок определен однозначно, не требуется никаких изменений в закон, не требуется никаких обсуждений — эти 3,5% соскочат сами по себе

То есть полная отмена временного военного сбора не планируется даже после войны? Ну, а почему бы и нет в общем-то…
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
21 грудня 2024, 13:39
#
Войны «юридически» на бумаге нет — есть военное положение. И отмена военного положения не отрицает его возможное повторное введение через какое-то время. Так что 1.5% да, похоже практически навсегда.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Андрій М***к и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами