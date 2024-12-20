Єврокомісія почне виплачувати Україні кредит за рахунок заморожених активів рф з січня

Європейська комісія оголосила в четвер про рішення виплачувати Україні з початку 2025 року позику в межах макрофінансової допомоги в 18,1 млрд євро , яка погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Ухвалене Єврокомісією рішення виділити Україні 18,1 млрд євро відбулося у вирішальний момент. Воно подає ясний сигнал, що зазначає непорушність довгострокового зобов'язання ЄС на підтримку боротьби України за свободу», — заявив комісар з питань економіки та продуктивності Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, це фінансування допоможе Україні вирішити термінові бюджетні проблеми. І воно, зазначив єврокомісар, є внеском ЄС в ініціативу країн G7 щодо кредитів для Києва, забезпечених доходами із заморожених російських активів, які мають скласти сукупно 45 млрд євро.

Позику в 18,1 млрд євро виплачуватимуть траншами протягом 2025 року. Перший має надійти на початку січня, повідомила Єврокомісія.

«Це рішення було ухвалено після того, як комісія дійшла висновку, що Україна виконала всі політичні умови, узгоджені для виплати цієї суми», — йдеться в комюніке Єврокомісії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 28 листопада 2024 року Україна та ЄС підписали меморандум про надання Києву 18,1 млрд євро макрофінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів.