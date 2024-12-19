Падіння біткоїна та позов регулятора Австралії проти Binance: що нового на ринку криптовалют

Обсяг ліквідацій досяг $800 мільйонів на тлі падіння біткоїна

У ніч на 19 грудня 2024 року ціна біткоїна опускалася до відміток нижче $99 000 на тлі рішення Федеральної резервної системи США щодо зниження відсоткової ставки на 0,25%. Проте згодом перша криптовалюта відновилася і зараз торгується на рівні $101 400.

На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют в моменті зріс до близько $800 млн за 24 години. Проте зараз показник зменшився.

За останню добу було ліквідовано позиції 269 784 трейдерів. Приблизно $659 млн втрат припало на лонг-позиції, понад $123 млн — на шорт. За активами переважають альткоїни, біткоїн та Ethereum — у парах з цими криптовалютами було ліквідовано позицій на близько $198 млн, $144 млн і $125 млн відповідно.

Показник домінування першої криптовалюти зростав, досягнувши позначки в 58,76% в моменті. Капіталізація активу опускалася нижче $2 трлн.

Більшість криптоактивів з топ-10 за показником капіталізації продемонстрували падіння за останню добу. Найбільше просіла ціна Dogecoin (-6,16%), XRP (-5,89%) та Cardano (-5,32%).

Регулятор Австралії подав позов проти Binance за порушення прав споживачів

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) подала позов проти компанії Binance Australia Derivatives. Регулятор заявляє, що платформа порушила права споживачів, зважаючи на помилкову класифікацію деяких клієнтів.

За даними агентства, в період з 7 липня 2022 року по 21 квітня 2023 року Binance пропонувала деривативні продукти для 505 роздрібних трейдерів. Регулятор вважає, що ці користувачі були неправильно визначені як оптові клієнти, які становлять 83% її аудиторії.

У підсумку згадані трейдери не отримали доступу до механізмів захисту, передбачених законодавством Австралії. Серед них значаться право на розкриття інформації та доступ до спеціальної системи спорів, зазначає регулятор.

Заступник голови ASIC Сара Корт заявила, що Binance не забезпечила чесного та ефективного надання послуг. Компанія нібито піддала клієнтів підвищеному ризику і надала їм спекулятивні продукти без належного захисту. Багато зі згаданих клієнтів зазнали значних фінансових втрат, вважають в агентстві.

Представники ASIC заявили, що компанія вже виплатила постраждалим користувачам компенсації в розмірі близько $13 млн. Однак це не звільняє Binance від відповідальності перед законом.

Deutsche Bank запустить L2 для Ethereum на базі ZKsync

Deutsche Bank запустить L2 для Ethereum з використанням стека ZKsync. Про це Bloomberg повідомив глава напрямку прикладних інновацій банку в Азійсько-тихоокеанському регіоні Бун-Хіонг Чан.

Ініціатива націлена на усунення проблем відповідності нормативним вимогам, пов’язаних із загальнодоступними блокчейнами. Також організація має намір підвищити ефективність і здешевити операції.

За словами Чана, серед ризиків публічних мереж — незнання того, «хто саме підтверджує транзакції», чи можуть комісії виплачуватися особам, які перебувають під санкціями, а також загроза форків.

«Використовуючи два ланцюжки (L2 та Ethereum, — ред.), можна задовольнити багато з цих побоювань регуляторів», — пояснив топменеджер.

За словами Чана, L2 дасть змогу банкам складати «більш специфічний список валідаторів». Серед інших переваг — можливість надати наглядовим органам «права суперадміністратора», які надають опцію контролю руху коштів.

L2 є частиною проєкту банку Project Dama 2 з фокусом на обслуговуванні активів. Останній входить до складу Project Guardian від MAS разом із 23 ініціативами інших фінансових установ у сфері токенізації.

В агентстві зазначили, що успіх підходу Deutsche Bank може підштовхнути конкурентів до більшої взаємодії з децентралізованими мережами.

Банк розраховує створити мінімальний життєздатний продукт у 2025 році та після домогтися схвалення L2 регуляторами.

Coinbase відповіла на позов BiT Global щодо делістингу WBTC

Криптовалютна біржа Coinbase дала офіційну відповідь на позов організації BiT Global щодо делістингу WBTC. Компанія безпосередньо заявила, що зробила це через побоювання, що актив опиниться під контролем засновника TRON Джастіна Сана.

Наприкінці листопада 2024 року Coinbase оголосила про делістинг WBTC, зазначивши, що актив не відповідає критеріям платформи. Незадовго до цього відбувся реліз обгорнутого біткоїна від біржі — cbBTC.

При цьому BitGo, емітент WBTC, зіткнулася з критикою з огляду на рішення організувати спільне підприємство з компанією BiT Global, до якої Джастін Сан має безпосереднє відношення.

З огляду на це делістинг WBTC з платформи Coinbase в ком’юніті вважають прикладом хижацької поведінки. Це ж відображено в позові BiT Global на $1 млрд.

«Ми представили свою відповідь на спробу BiT Global зупинити делістинг WBTC до проведення будь-яких досліджень або навіть офіційної відповіді на їхні фальшиві претензії. Ми виклали, чому цей позов не має ані найменшого уявлення про обґрунтованість і чому їхній запит на тимчасову судову заборону (TRO) має бути відхилено», — заявив головний юрисконсульт біржі Пол Гревал.

У документі біржа безпосередньо заявляє, що причиною делістингу WBTC є збільшені ризики. Компанія стверджує, що побоювалася можливого переходу активу під контроль Джастіна Сана.

Також біржа послалася на «неодноразові звинувачення у фінансових махінаціях» на адресу засновника TRON. Зокрема, у паперах фігурує позов Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Сана, де йому інкримінують шахрайство і маніпулювання ринком.

«BiT Global прагне змусити Coinbase вести бізнес з організацією, яка більше не відповідає стандартам Coinbase через матеріальну причетність Сана. І все ж ім'я Сана і його зв’язок з WBTC явно відсутні в скарзі BiT і запиті з приводу TRO», — йдеться в документі.