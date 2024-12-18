США попередили банки Гонконгу про санкції через зв'язки з росією

Заступник помічника міністра фінансів США з Азії та Близького Сходу в Управлінні боротьби з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами (TFFC) Джессі Бейкер зустрівся з представниками фінансових установ Гонконгу, щоб застерегти їх від ведення бізнесу з росією. Про це повідомляє Nikkei із посиланням на свої джерела.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Подробиці

Зустріч відбулася 11 грудня і в ній взяли участь, зокрема, представники найбільших у Гонконгу банків HSBC, Standard Chartered та Bank of China. При цьому деталі зустрічі співрозмовник не розкрив.

Зазначається, що зустріч пройшла на тлі недавнього листа американських конгресменів з вимогою посилити санкції щодо Москви.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло в списки санкцій Газпромбанк і ще більше ніж 50 російських банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадових осіб фінансового сектора рф.

OFAC також випустило окреме роз'яснення, що попередило про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку кремль створив та використовує для ухилення від санкцій.

Після чого Туреччина порушила питання про пом'якшення санкцій щодо російського Газпромбанку під час переговорів з американською делегацією, яку очолює держсекретар США Ентоні Блінкен.