Туреччина попросила США пом'якшити санкції щодо Газпромбанку

Туреччина порушила питання про пом'якшення санкцій щодо російського Газпромбанку (ДПБ) під час переговорів з американською делегацією, яку очолює держсекретар США Ентоні Блінкен. Як повідомляє Hurriyet, Анкара направила офіційні заявки на виключення Газпромбанку із списку санкцій, що, у разі позитивного рішення, дозволить Туреччині продовжувати проводити через ГПБ фінансові операції.

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Що відомо

За словами кореспондентки видання Ханде Фірат, американська сторона заявила, що знає про такі звернення, і вона вже розглядає це питання.

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар раніше заявив, що введені США санкції проти Газпромбанку безпосередньо вплинуть на Туреччину. Він нагадав, що росія залишається одним із ключових постачальників газу для країни, що робить співпрацю з Газпромбанком особливо важливим.

У листопаді США запровадили обмеження проти понад 50 російських банків, включаючи Газпромбанк, а також проти понад 40 російських реєстраторів цінних паперів. Санкції набудуть чинності 20 грудня. Через Газпромбанк здійснювалися розрахунки за газ, у тому числі із так званими «недружніми країнами».

Деталі

Введення санкцій викликало стурбованість не лише Туреччини. На початку грудня Європейський союз закликав США розглянути можливість послаблень щодо Газпромбанку з огляду на його ключову роль у забезпеченні постачання російського газу. За даними Bloomberg, представники європейської влади та бізнесу попередили, що санкції проти ГПБ можуть загрожувати стабільності постачання газу до регіону. У результаті ЄС та США почали обговорювати можливі форми та масштаби пом'якшення обмежень.

Після включення Газпромбанку до списку санкцій володимир путін підписав указ, що скасовує обов'язкове використання Газпромбанку для розрахунків за газ. Раніше, згідно з указом від 31 березня 2022 року, іноземні покупці мали відкривати рублеві рахунки в Газпромбанку, перераховувати кошти в іноземній валюті, які потім конвертувалися в рублі на Московській біржі.

Ці рублі зараховувалися на рахунок покупця і використовувалися для оплати газу. Після внесених змін розрахунки стали гнучкішими: тепер російські постачальники можуть приймати платежі від третіх осіб, а зобов'язання щодо оплати газу можуть бути погашені через безготівковий залік взаємних боргів.