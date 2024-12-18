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18 грудня 2024, 9:43

Акції «Газпрому» обвалилися до мінімуму за 16 років

Акції російського газового гіганта «Газпром» у вівторок обвалилися до мінімуму з січня 2009 року, впавши до 106,1 рубля за штуку. Про це повідомляє The Moscow Times.

Акції російського газового гіганта «Газпром» у вівторок обвалилися до мінімуму з січня 2009 року, впавши до 106,1 рубля за штуку.
Фото: depositphotos

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Обвал акцій

Це на 2,4% нижче за рівень закриття понеділка.

Загалом на початку 2024 року цінні папери «Газпрому» подешевшали на 33,5%.

Акції почали падати близько тижня тому після заяви Єврокомісії про те, що в ЄС готові до припинення транзиту російського газу та не чекають значного впливу на ціни. У вівторок Єврокомісія підтвердила Bloomberg, що в ЄС готові розірвати договір на транзит і мають альтернативні джерела поставок.

Читайте: Збиток Газпрому за дев'ять місяців становив понад $3 мільярди

Падіння експорту газу також зменшили прибутки компанії. «Газпром» втратив понад 80% європейського експорту порівняно з 2021 роком, постачання впало до 28 млрд куб. м — рівня другої половини 1970-х років.

На думку начальника аналітичного відділу інвесткомпанії «Ріком-Траст» Олега Абелева, найближчим часом діапазон 100−115 руб. за цінний папір — це максимум для акцій «Газпрому».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
3212242
3212242
18 грудня 2024, 10:55
#
Для чого давати посилання на руснявий ресурс і давати йому трафік? Редакція на двох стільцях сидить?
+
0
R S
R S
18 грудня 2024, 11:16
#
Большинство наших чиновников «на двох стільцях сидять», но вас это не смущает почему-то.
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