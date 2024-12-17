12 країн Європи домовились про посилені заходи проти «тіньового флоту» рф

Група з 12 держав, які входять до формату Нордично-Балтійської вісімки «плюс», домовилась посилити моніторинг за суднами, які можуть входити до так званого тіньового флоту росії. Про це йдеться у спільній заяві цих держав, що є в розпорядженні «Європейської правди».

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Деталі

Держави Нордично-Балтійської вісімки «плюс», розташовані біля Балтійського і Північного морів, відтепер будуть вимагати докази страхування від підозрілих суден, які проходять через протоку Ла-Манш, Данські протоки, протоку між Данією і Швецією та Фінську затоку.

«Інформація, зібрана державами-учасницями, зокрема щодо тих суден, які вирішили не відповідати на запити, буде оцінюватися і аналізуватися спільно з нашими міжнародними партнерами», — йдеться в заяві.

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Держави наголосили, що «рішуче налаштовані» притягнути до відповідальності «тіньовий флот», зокрема і шляхом санкцій, за підтримку, яку він надає війні росії проти України.

Нагадаємо

Формат «Нордично-Балтійської вісімки плюс» охоплює країни Балтії, Велику Британію, Данію, Ісландію, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Польщу, Фінляндію та Швецію.

Росія організувала «тіньовий флот» із понад 600 танкерів, власники яких часто приховуються через підставні компанії, і використовувала його, щоб ухилитися від цінового ліміту G7 в $60 за барель. Іран і Венесуела також використовують цю тактику для подібних цілей.

Ці судна не лише скрипучі і здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані. У разі витоку або більш серйозного розливу урядам буде важко притягнути ці судна до відповідальності.

Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський «тіньовий флот» та послабити російський військово-промисловий комплекс.