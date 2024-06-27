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27 червня 2024, 17:51

росія створює тіньовий флот для експорту газу — Bloomberg

росія вже створила тіньовий флот для переправлення своєї нафти по всьому світу, але зараз з'являється все більше доказів, що Москва почала створювати флот і для скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомляє Bloomberg.

росія вже створила тіньовий флот для переправлення своєї нафти по всьому світу, але зараз з'являється все більше доказів, що Москва почала створювати флот і для скрапленого природного газу (СПГ).
Фото: wikipedia.org

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Газ є ключем до планів Кремля щодо поповнення державної скарбниці та фінансування військової машини — але для цього потрібна більша частка світового ринку СПГ. Досі планам розширення заважали американські санкції, які не пускали іноземні компанії і зупинили постачання спеціалізованих суден, готових до роботи в арктичних умовах.

Нові європейські обмеження, що з'являться наступного року й обмежать доступ до портів, ще більше ускладнять поточний ланцюжок поставок.

За останні три місяці право власності на вісім суден було передано маловідомим компаніям в Дубаї, згідно з даними Equasis. Чотири з них мають льодовий клас і вже отримали дозвіл від Москви на проходження арктичними водами росії цього літа.

Хоча Bloomberg не вдалося безпосередньо пов'язати ці судна з великими російськими компаніями, деталі разюче схожі на маневри зі створення тіньового нафтового флоту країни, включаючи використання непрозорих компаній і настільки старих кораблів, що зазвичай вони вже повинні були бути виведені з експлуатації.

У згуртованій індустрії СПГ, яка в кілька разів менша за нафтовий ринок, дуже незвично, коли незнайоме ім'я купує спеціалізовані судна, які можуть коштувати сотні мільйонів доларів. Щонайменше три танкери також мають страховиків у базі даних Міжнародної морської організації, які вказані як «невідомі», що є ще однією характерною рисою суден темного флоту.

«Є кілька ознак, що вказують на зусилля росії зі створення «темного флоту» для ЗПГ, — каже засновник Арктичного інституту у Вашингтоні Малте Хумперт. Купівля старих суден, передача суден льодового класу дубайській компанії і рекордна кількість дозволів на використання Північного морського шляху вказують на те, що шматочки «темного флоту стають на свої місця».

За даними Equasis, право власності на чотири нещодавно побудовані судна льодового класу окремо перейшло до компанії White Fox Ship Management, що також базується в Дубаї. росія нещодавно схвалила ці судна — «Норт Ейр», «Норт Маунтін», «Норт Скай» і «Норт Вей» — для навігації в Арктиці цього літнього сезону.

За даними порту, North Way наразі прибуває до терміналу Зебрюгге в Бельгії, щоб отримати партію російського газу.

White Fox не має офіційного офісу і працює за одним столом з численними фірмами, за словами співробітника будівлі, де зареєстрована компанія. Співрозмовник відмовився надати додаткову інформацію, пославшись на політику конфіденційності клієнтів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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