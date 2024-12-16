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16 грудня 2024, 17:00

«Тисяча Зеленського»: ще 2 мільйони українців отримали кошти

Українці, які оформили заявки 2 і 3 грудня, отримали виплати в рамках програми «Зимова єПідтримка», їх кількість становить 2 млн осіб, із яких 444 тис. заявок оформлено на дітей. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Українці, які оформили заявки 2 і 3 грудня, отримали виплати в рамках програми «Зимова єПідтримка», їх кількість становить 2 млн осіб, із яких 444 тис.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Зазначається, що вже 4,4 млн громадян отримали фінансову допомогу від держави, зокрема 964 тис. виплат на дітей.

«Ми бачимо, що отримані кошти люди спрямовують переважно на оплату комунальних послуг. Сплачуючи за світло, опалення чи газ, ми підтримуємо нашу енергетику, яку ворог намагається знищити», — розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що також важливо купувати українські ліки та книжки або оплачувати інші локальні послуги, оскільки це є підтримкою бізнесу, який створює робочі місця в Україні та податки якого йдуть на фінансування Сил оборони.

«Можна самостійно спрямувати отриману 1000 грн на армію через благодійні фонди, які перетворять донати на дрони, РЕБи чи засоби тактичної медицини для наших воїнів», — наголосила Свириденко.

Станом на 16 грудня загальна кількість заявок для участі в програмі в «Дії» сягнула 7,5 млн, із них 2 млн — на виплати для дітей.

У процесі перевірки близько 130 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що найчастіше витрачають «тисячу Зеленського» на:

  • комуналку — 63%
  • мобільний звʼязок — 17%

Лише 4% задонатили гроші на ЗСУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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R S
R S
16 грудня 2024, 21:23
#
Интересная ситуация с книгами:
украинские книгоиздатели терпят убытки, выпуская всякую пургу, которую мало кто покупает. Поэтому государство решило дать денег молодёжи, чтобы они купили эти «шедевры», поддержав штаны книгоиздателям.
Как всегда — потужно!
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