«Тисяча Зеленського»: ще 2 мільйони українців отримали кошти

Українці, які оформили заявки 2 і 3 грудня, отримали виплати в рамках програми «Зимова єПідтримка», їх кількість становить 2 млн осіб, із яких 444 тис. заявок оформлено на дітей. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Зазначається, що вже 4,4 млн громадян отримали фінансову допомогу від держави, зокрема 964 тис. виплат на дітей.

«Ми бачимо, що отримані кошти люди спрямовують переважно на оплату комунальних послуг. Сплачуючи за світло, опалення чи газ, ми підтримуємо нашу енергетику, яку ворог намагається знищити», — розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що також важливо купувати українські ліки та книжки або оплачувати інші локальні послуги, оскільки це є підтримкою бізнесу, який створює робочі місця в Україні та податки якого йдуть на фінансування Сил оборони.

«Можна самостійно спрямувати отриману 1000 грн на армію через благодійні фонди, які перетворять донати на дрони, РЕБи чи засоби тактичної медицини для наших воїнів», — наголосила Свириденко.

Станом на 16 грудня загальна кількість заявок для участі в програмі в «Дії» сягнула 7,5 млн, із них 2 млн — на виплати для дітей.

У процесі перевірки близько 130 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що найчастіше витрачають «тисячу Зеленського» на:

комуналку — 63%

мобільний звʼязок — 17%

Лише 4% задонатили гроші на ЗСУ.