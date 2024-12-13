На закупівлю дронів виділять додатково понад 1 мільярд — Шмигаль

Міністерство оборони виділить додатково 1,1 млрд грн для закупівлі безпілотників для ЗСУ. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, зазначені кошти будуть перераховані безпосередньо бригадам для фінансування найбільш важливих потреб.

Шмигаль зазначив, що загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн.

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Загалом за 11 місяців цього року пряме фінансування становило 27,2 млрд грн, з яких 8,8 млрд направлено на закупівлю безпілотників.

Наступного 2025 року на закупівлю дронів у держбюджеті виділено 100 млрд грн.