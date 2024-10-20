Нідерланди закуплять дрони для України на 42,6 мільйона євро

Міністерство оборони Нідерландів закуповує для України безпілотники на суму 42,6 млн євро . Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Зазначається, що нідерландська компанія DeltaQuad поставить в Україну передові дрони Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Неозброєні дрони ISR можуть літати тривалий час і далеко. Вони використовуються для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження.

«Україна вкрай потребує таких типів безпілотників ISR. Збройні сили України повинні бачити, що робить і планує російський агресор на полі бою. Це допоможе Україні утримувати оборонні лінії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Нідерланди виділять 400 млн євро на розробку безпілотників спільно з Україною. Передбачається, що близько половини початкових інвестицій спрямують на виробництво в Нідерландах, а решту розподілять між Україною та іншими країнами.