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13 грудня 2024, 16:35

НБУ презентував квадратну пам’ятну монету зі срібла «Цифрова держава» (фото)

Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету зі срібла «Цифрова держава», яка присвячена досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету зі срібла «Цифрова держава», яка присвячена досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.
Фото: t.me/mintsyfra

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Дизайн

На аверсі пам’ятної монети «Цифрова держава» в центрі композиції розміщено малий державний герб України, оточений електронною мережею.

Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян.

У цій мережі можна побачити символічне об'єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни.

На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим — у ньому зашифрована назва UKRAINE (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр.

Унизу праворуч зазначено напис ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на який наведено стилізований курсор комп’ютерної «мишки». Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни.

Характеристики

  • пам’ятна монета «Цифрова держава» введена в обіг 13 грудня 2024 року,
  • номінал — 10 гривень,
  • виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби,
  • маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г,
  • гурт монети — гладкий,
  • тираж — до 7 500 штук.

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Де придбати

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 9 січня 2025 року, а також у банків-дистриб'юторів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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