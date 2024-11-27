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27 листопада 2024, 13:32

НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал» (фото)

Сьогодні, 27 листопада 2024 року, Національний банк вводить в обіг третю пам’ятну монету номіналом 5 гривень з серії, яка присвячена українській зброї та її творцям — «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Сьогодні, 27 листопада 2024 року, Національний банк вводить в обіг третю пам’ятну монету номіналом 5 гривень з серії, яка присвячена українській зброї та її творцям — «Українська бавовна.
Фото: НБУ

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Як виглядає пам’ятна монета

Основне зображення аверсу — стилізований здиблений кінь, змодельований із броньованих пластин, що склепані між собою. Образ коня — своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського. Він символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом.

На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєнні бронемашини. Угорі - напис БТР-4, виконаний зі склепаних пластин, що утворюють літери і цифру.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Характеристики

  • монета виготовлена з нейзильберу,
  • номінал — 5 гривень,
  • тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

Де придбати

Пам’ятну монету «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 11 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб'юторів.

Читайте також: НБУ ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили логістики Збройних Сил України» (фото)

БТР-4Е «Буцефал»

БТР-4Е «Буцефал» — бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність.

Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися з цим завданням.

Наразі сили оборони України використовують БТР-4Е «Буцефал» у численних військових операціях, боронячи незалежність України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 листопада 2024, 14:16
#
Интересно, а в ВОВ памятные монеты — выпускали?.. 🤔
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0
tyshenkoV
tyshenkoV
27 листопада 2024, 15:34
#
У нас прям сейчас ВОВ, никаких других ВОВ у нас никогда не было. Мы — выпускаем. Почему нет?
+
0
R S
R S
27 листопада 2024, 15:57
#
В СССР юбилейные и памятные монеты выпускались с 1965 по 1991 годы.
Во время ВОВ все занимались более насущными вопросами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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