Сьогодні, 27 листопада 2024 року, Національний банк вводить в обіг третю пам’ятну монету номіналом 5 гривень з серії, яка присвячена українській зброї та її творцям — «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал». Про це повідомляє пресслужба НБУ.
НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал» (фото)
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Як виглядає пам’ятна монета
Основне зображення аверсу — стилізований здиблений кінь, змодельований із броньованих пластин, що склепані між собою. Образ коня — своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського. Він символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом.
На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєнні бронемашини. Угорі - напис БТР-4, виконаний зі склепаних пластин, що утворюють літери і цифру.
Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Характеристики
- монета виготовлена з нейзильберу,
- номінал — 5 гривень,
- тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.
Де придбати
Пам’ятну монету «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 11 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб'юторів.
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БТР-4Е «Буцефал»
БТР-4Е «Буцефал» — бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність.
Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися з цим завданням.
Наразі сили оборони України використовують БТР-4Е «Буцефал» у численних військових операціях, боронячи незалежність України.
Коментарі - 3
Во время ВОВ все занимались более насущными вопросами.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0