НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Українська бавовна. БТР-4Е Буцефал» (фото)

Сьогодні, 27 листопада 2024 року, Національний банк вводить в обіг третю пам’ятну монету номіналом 5 гривень з серії, яка присвячена українській зброї та її творцям — «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Як виглядає пам’ятна монета

Основне зображення аверсу — стилізований здиблений кінь, змодельований із броньованих пластин, що склепані між собою. Образ коня — своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського. Він символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом.

На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєнні бронемашини. Угорі - напис БТР-4, виконаний зі склепаних пластин, що утворюють літери і цифру.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Характеристики

монета виготовлена з нейзильберу,

номінал — 5 гривень,

тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

Де придбати

Пам’ятну монету «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 11 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб'юторів.

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БТР-4Е «Буцефал»

БТР-4Е «Буцефал» — бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність.

Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися з цим завданням.

Наразі сили оборони України використовують БТР-4Е «Буцефал» у численних військових операціях, боронячи незалежність України.