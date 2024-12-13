На наступному тижні уряд запускає програму з видачі карток на 908 гривень українцям, яким виповнилося 18 років цього року, на купівлю книжок. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
13 грудня 2024, 16:17
Уряд подарує 908 грн 18-річним українцям. Кошти можна витрати на книги
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«Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою», — повідомив він.
Шмигаль вважає, що це важливий елемент підтримки книговидавництва та читання українською на тлі війни.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Тому ми змушені підняти податки, казали вони.