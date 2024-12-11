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11 грудня 2024, 18:05

Українці знайшли лазівку, щоб вивести у готівку «тисячу Зеленського»

Деякі українці, що вже отримали виплату від держави, яку охрестили як «тисяча Зеленського», змогли вивести кошти у готівку через сервіс EasyPay. Після того, як в компанії помітили аномальну активність, то відразу закрили функцію, яка дозволяла це робити. Про це розповів CEO платіжного сервісу Олексій Авраменко, пише dev.ua.

Деякі українці, що вже отримали виплату від держави, яку охрестили як «тисяча Зеленського», змогли вивести кошти у готівку через сервіс EasyPay.

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Що відомо

«Сьогодні вночі перші люди таки встигли вивести в готівку кошти через EasyPay через мобільних операторів», — розповів він.

За словами Авраменка, 10 грудня EasyPay спостерігав аномально високу кількість нових реєстрацій — 340 000 користувачів, тоді як зазвичай кількість нових користувачів не перевищує 1 000. Відповідно, можливий обсяг виведених у готівку коштів міг би становити 340 млн грн, якби сервіс не відключив функцію повернення коштів.

Формально, каже Олексій, порушення у поверненні коштів користувачами немає. «Але коли відбуваються повернення, порушується сама філософія ініціативи. Як я розумію, що ця тисяча, яка приходить на картку національного кешбеку, створена для того, щоб підтримати національного виробника, який створює робочі місця і платить податки. Тисяча — не подачка, це підтримка національної економіки», — пояснив підприємець.

Деталі

Втім, Авраменко визнав, що українці скористались можливістю перевести в готівкову форму отриману від держави 1000 грн «Зимової єПідтримки».

«На жаль, ми були змушені вимкнути функцію повернення грошей для абонентів Vodafone та Life. Оскільки є особливо розумні українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн Зимової єПідтримки. Сервіс не буде працювати для всіх через нецільове використання державної допомоги», — написав він.

Увечері 10 грудня стало відомо, що українці знайшли спосіб виводити в готівку цільові кошти, отримані від держави, попри те, спектр послуг і товарів, на які можна витратити «тисячу Зеленського», досить обмежений.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+99
3212242
3212242
11 грудня 2024, 18:15
#
«Тисяча — не подачка, це підтримка національної економіки»"
Та нє, на вигляд таки подачка. Принципово не братиму.
+
0
Три літри
Три літри
11 грудня 2024, 19:26
#
Пхах, винахідливість знов перемогла
+
+49
matroskin
matroskin
11 грудня 2024, 19:41
#
Не розумію сенсу в таких махінаціях і хто ця категорія людей, напевно школярі старших класів.
Ну цей «працювати не буде», то з таким же успіхом можна заплатити за комуналку, й написати в водоканал заяву: «вчора в 19:40 помилково перерахував Вам 1000 грн (квитанція додається), прошу повернуть на мій рахунок UAxxxxxx =звичайна картка».
Тільки в чому доцільність цього? Хба що якщо ти не платиш комуналку й не хворієш.
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0
RobinG
RobinG
11 грудня 2024, 21:01
#
340 000 новых регистраций? Вот прям столько «умных» ? думаю, что это такая самореклама.
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0
paulball
paulball
11 грудня 2024, 21:15
#
Сюр якийсь)))))
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