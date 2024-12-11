Українці знайшли лазівку, щоб вивести у готівку «тисячу Зеленського»

Деякі українці, що вже отримали виплату від держави, яку охрестили як «тисяча Зеленського», змогли вивести кошти у готівку через сервіс EasyPay. Після того, як в компанії помітили аномальну активність, то відразу закрили функцію, яка дозволяла це робити. Про це розповів CEO платіжного сервісу Олексій Авраменко, пише dev.ua.

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Що відомо

«Сьогодні вночі перші люди таки встигли вивести в готівку кошти через EasyPay через мобільних операторів», — розповів він.

За словами Авраменка, 10 грудня EasyPay спостерігав аномально високу кількість нових реєстрацій — 340 000 користувачів, тоді як зазвичай кількість нових користувачів не перевищує 1 000. Відповідно, можливий обсяг виведених у готівку коштів міг би становити 340 млн грн, якби сервіс не відключив функцію повернення коштів.

Формально, каже Олексій, порушення у поверненні коштів користувачами немає. «Але коли відбуваються повернення, порушується сама філософія ініціативи. Як я розумію, що ця тисяча, яка приходить на картку національного кешбеку, створена для того, щоб підтримати національного виробника, який створює робочі місця і платить податки. Тисяча — не подачка, це підтримка національної економіки», — пояснив підприємець.

Деталі

Втім, Авраменко визнав, що українці скористались можливістю перевести в готівкову форму отриману від держави 1000 грн «Зимової єПідтримки».

«На жаль, ми були змушені вимкнути функцію повернення грошей для абонентів Vodafone та Life. Оскільки є особливо розумні українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн Зимової єПідтримки. Сервіс не буде працювати для всіх через нецільове використання державної допомоги», — написав він.

Увечері 10 грудня стало відомо, що українці знайшли спосіб виводити в готівку цільові кошти, отримані від держави, попри те, спектр послуг і товарів, на які можна витратити «тисячу Зеленського», досить обмежений.