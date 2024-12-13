Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів

Загальний борг киян за комуналку перед «Київтеплоенерго» становить понад 7 млрд грн. Зокрема, борг за опалення сягає 4,3 млрд грн, за гарячу воду — 2,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість. Утім, близько 70% боргу припадає на 160 тис. особових рахунків — це близько 15% від загальної кількості клієнтів.

«Як правило, це власники елітної нерухомості, квартир великої площі або власники кількох помешкань. Такі клієнти понад пів року та більше не врегульовують питання заборгованості і не сплачують за тепло та гарячу воду», — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що лише штрафні санкції мають вплив на боржників та спонукають їх рухатись у напрямку вирішення питання — сплати боргу чи його реструктуризації. Так, тільки у листопаді понад 90 тис. клієнтів отримали нарахування пені на загальну суму понад 6 млн грн.

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Зазначається, що якщо боржник і надалі продовжує ігнорувати рахунки, то заборгованість стягуватимуть через суд. У такому разі стягнення може перевищувати суму самого боргу до 20%, що пов’язано із судовими та іншими супутніми витратами.

До того ж після рішення суду кошти можуть бути списані з рахунку примусово, також може бути арештовано чи обмежено право користування коштами на рахунку або навіть майном.