Обсяг експортного виторгу України зріс на 21% — НБУ

За січень-листопад 2024 року обсяг експортного виторгу України сягнув $8 млрд. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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«Це майже на 21% більше, ніж за відповідний період минулого року», — зазначив він.

Цей результат досягнули при тому, що ціни на основні позиції експорту були нижче, ніж у минулий рік.

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«Це свідчить, що заходи, які вживаються урядом та Національним банком даються в знаки», — сказав Пишний.

Крім того, за його словами, регулятор вважає, що відповідний внесок у такий обсяг валютного виторгу здійснюється й підтриманням макрофінансової стабільності й функціонуванням режиму керованої гнучкості курсу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за підсумками 2024 року очікується експорт цукру з України понад 700 тис. тонн, що стане найбільшим показником, починаючи з 2000 року.