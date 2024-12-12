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12 грудня 2024, 19:11

Обсяг експортного виторгу України зріс на 21% — НБУ

За січень-листопад 2024 року обсяг експортного виторгу України сягнув $8 млрд. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

За січень-листопад 2024 року обсяг експортного виторгу України сягнув $8 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Це майже на 21% більше, ніж за відповідний період минулого року», — зазначив він.

Цей результат досягнули при тому, що ціни на основні позиції експорту були нижче, ніж у минулий рік.

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«Це свідчить, що заходи, які вживаються урядом та Національним банком даються в знаки», — сказав Пишний.

Крім того, за його словами, регулятор вважає, що відповідний внесок у такий обсяг валютного виторгу здійснюється й підтриманням макрофінансової стабільності й функціонуванням режиму керованої гнучкості курсу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за підсумками 2024 року очікується експорт цукру з України понад 700 тис. тонн, що стане найбільшим показником, починаючи з 2000 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
12 грудня 2024, 19:48
#
А, если с 2013 годом сравнивать ?
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