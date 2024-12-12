За підсумками 2024 року очікується експорт цукру з України понад 700 тис. тонн, що стане найбільшим показником, починаючи з 2000 року. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
12 грудня 2024, 9:24
Експорт цукру з України може побити рекорд за останні 24 роки
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Досягнення АПК
Коваль також поділився іншими досягненнями українського агропромислового комплексу. За його словами, цьогоріч Україна зібрала рекордний урожай сої — 6 млн тонн.
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А середній надій молока на одну корову на сільськогосподарських підприємствах зріс на 7% і становив 6 565 літрів.
Джерело: Мінфін
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