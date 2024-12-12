Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків. Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик під час круглого столу «Як зміниться банківський ринок України у 2025 році», проведеного «Фінансовим клубом».
Фонд гарантування подав позови на 220 мільярдів проти інсайдерів збанкрутілих банків
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«У сфері роботи з колишніми мажоритарними власниками і топменеджерами банків, які виводилися з ринку, ми знаходимось на достатньо гарячій стадії. Всього на цей момент вже заявлено десь 140 цивільних позовів майже по 70 банках», — розповів Оленчик.
За його словами, загальна сума позовних вимог складає близько 220 млрд грн. Це стосується і прямих цивільних позовів, і цивільних позовів, які заявлялися в межах кримінальних проваджень, і цивільних позовів, які заявлялися уже по результатах винесених судових рішень у кримінальних провадженнях.
Фонд намагається судитися з ексвласниками та екскерівниками збанкрутілих банків як в Україні, так і за кордоном.
«Ми активно воюємо як в Україні, так і у зовнішній юрисдикції, наскільки це можливо. І є певні результати. Але роботи ще непочатий край, особливо враховуючи специфічні особливості нашої недореформованої правоохоронної і судової системи», — зазначив Оленчик.
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Прогнозувати судові рішення він не береться.
«Є певні результати, є певні рішення, які винесені і набули чинності, на користь кредиторів ліквідованих банків. Це вже більше, ніж статистична похибка, що є позитивною динамікою для нас, враховуючи досвід попередніх років. Але при цьому ми далі включаємось в інший різновид національного спорту „а як знайти активи і стягнути“. Наші прогнози дуже стримано оптимістичні», — сказав Оленчик.
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