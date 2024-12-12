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12 грудня 2024, 16:14

Фонд гарантування подав позови на 220 мільярдів проти інсайдерів збанкрутілих банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків. Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик під час круглого столу «Як зміниться банківський ринок України у 2025 році», проведеного «Фінансовим клубом».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позови на 220 млрд грн проти інсайдерів збанкрутілих банків.
Фото: facebook.com/fg.gov.ua

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«У сфері роботи з колишніми мажоритарними власниками і топменеджерами банків, які виводилися з ринку, ми знаходимось на достатньо гарячій стадії. Всього на цей момент вже заявлено десь 140 цивільних позовів майже по 70 банках», — розповів Оленчик.

За його словами, загальна сума позовних вимог складає близько 220 млрд грн. Це стосується і прямих цивільних позовів, і цивільних позовів, які заявлялися в межах кримінальних проваджень, і цивільних позовів, які заявлялися уже по результатах винесених судових рішень у кримінальних провадженнях.

Фонд намагається судитися з ексвласниками та екскерівниками збанкрутілих банків як в Україні, так і за кордоном.

«Ми активно воюємо як в Україні, так і у зовнішній юрисдикції, наскільки це можливо. І є певні результати. Але роботи ще непочатий край, особливо враховуючи специфічні особливості нашої недореформованої правоохоронної і судової системи», — зазначив Оленчик.

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Прогнозувати судові рішення він не береться.

«Є певні результати, є певні рішення, які винесені і набули чинності, на користь кредиторів ліквідованих банків. Це вже більше, ніж статистична похибка, що є позитивною динамікою для нас, враховуючи досвід попередніх років. Але при цьому ми далі включаємось в інший різновид національного спорту „а як знайти активи і стягнути“. Наші прогнози дуже стримано оптимістичні», — сказав Оленчик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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