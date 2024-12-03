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3 грудня 2024, 19:23

Фонд гарантування подав у суд на Держаудитслужбу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до суду з позовом до Державної аудиторської служби України з приводу порушення процедур перевірки Фонду. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до суду з позовом до Державної аудиторської служби України з приводу порушення процедур перевірки Фонду.

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Що відомо

Напередодні Держаудитслужба опублікувала пресреліз за підсумками аудиту ФГВФО, де вказала, що Фонд та уповноважені ним особи реалізували активи неплатоспроможних та ліквідованих банків за суттєво нижчою ціною порівняно з їхньою балансовою і навіть оціночною вартістю, що спричинило недоотримання кредиторами банків десятків мільярдів гривень.

У ФГВФО вважають, що «коментарі ДАСУ… щодо ціни реалізації активів неплатоспроможних банків є вибірковими та необґрунтованими — у них не враховано низку ключових позицій, що докорінно спотворило реальну картину».

У Фонді гарантування зазначають, що існують незаперечні фактори, які визначають результат торгів та економічну сутність продажу банківських активів.

Деталі

У Фонді пояснюють, що результат продажу завжди залежить від якості активу. У неплатоспроможних банках, де є достатньо якісних активів, розрахунки з кредиторами досягають 100%. Там, де кредити не сплачуються 7, 8, 9 років, відсутнє заставне майно, є інші обтяжувальні фактори, «актив за всіма законами логіки не може коштувати бодай якусь пристойну ціну».

Фонд завжди виставляє активи на перші аукціони за 100% балансової чи оціночної вартості — за більшу з двох величин — та застосовує один підхід до всіх активів: всі вони виставляються на відкриті торги у системі Prozorro.Продажі.

«Однак інвестор завжди платить стільки, скільки актив реально коштує… Будь-які припущення про втрату вартості активів під час продажу абсолютно безпідставні. Втрата вартості відбувається до моменту визнання банку неплатоспроможним. Жодна оціночна вартість не змусить інвестора заплатити більше. Це очевидний факт. І всі звинувачення в тому, що ціна продажу активів є нижчою за балансову та оціночну, є упередженими», — резюмують у ФГВФО.

Джерело: Мінфін
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