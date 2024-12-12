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12 грудня 2024, 15:36

Стейблкоїни можуть зміцнити лідерство долара — аналітики

Криптовалюти не загрожують гегемонії долара на глобальному ринку, а завдяки стейблкоїнам американська валюта стає доступнішою.

Криптовалюти не загрожують гегемонії долара на глобальному ринку, а завдяки стейблкоїнам американська валюта стає доступнішою.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо кажуть аналітикиСпочатку криптоактиви, такі як біткоїн, замислювалися як конкуренти фіатним валютам.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

Спочатку криптоактиви, такі як біткоїн, замислювалися як конкуренти фіатним валютам.

Вони зазначили, що близько 93% усіх «стабільних монет» номіновано у доларі, а їхні емітенти тримають резерви в американській валюті, казначейських облігаціях, угодах РЕПО та фондах грошового ринку.

«Замість того, щоб узурпувати долар, ці криптовалюти могли б зробити долари доступнішими для світу і зміцнити давнє глобальне лідерство американської валюти», — заявили аналітики.

На їхню думку, розробка нормативної бази для цього класу активів у США підвищить їхню привабливість для інвесторів.

За даними CoinGecko, на момент написання загальна капіталізація в ніші становить $206,7 млрд. Показник лідера серед стейблкоїнів USDT — $139,8 млрд. Аналітики Coinbase вважають, що ця динаміка пов'язана із зростанням ставок ончейн-кредитування.

Згідно з даними фахівців Citi, найбільшого приросту капіталізації спостерігали протягом останніх п'яти років.

У першому кварталі 2024 року дослідники зафіксували пік активності в ніші. Обсяг торгів досяг $5,5 трлн.

Експерти зазначили, що Visa, PayPal та інші традиційні платіжні провайдери адаптуються до цієї експансії, пропонуючи власні стейблкоїни або розрахунки в монетах інших емітентів.

«Стейблкоїни можуть зробити долари доступнішими для всього світу», — підсумували вони.

Джерело: Мінфін
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