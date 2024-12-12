Укрпошта анонсувала нову марку з зображенням Усика (фото)

Укрпошта анонсувала благодійний поштовий випуск «Usyk. Світ любить сильних» на честь найтитулованішого українського боксера-аматора, абсолютного чемпіона світу у важкій та надважкій вазі Олександра Усика. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що частину коштів з продажу Укрпошта передасть благодійному фонду Usyk Foundation, що створений для підтримки Сил Оборони та українців, які постраждали від російської агресії.

Поштовий набір включає: аркуш «Usyk. Світ любить сильних», конверт «Перший день» та картку.

Характеристики

художник — Сергій Тєхов;

дата випуску (рік) — 2024;

кількість марок в аркуші — 6;

номінал кожної поштової марки — 6х (U+5);

тираж — 420 000 примірників.

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Де купити

Передзамовити поштовий набір «Usyk. Світ любить сильних», який вийде в продаж 16 грудня, можна на Поштовому маркеті. Його вартість становить 158 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у День захисників і захисниць України, 1 жовтня, НБУ презентував пам’ятну монету «Абсолютний», яка присвячена перемозі Усика над британським боксером Тайсоном Фьюрі.

Бій-реванш між чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та екс-чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року у Саудівській Аравії.