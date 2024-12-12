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12 грудня 2024, 13:11

Укрпошта анонсувала нову марку з зображенням Усика (фото)

Укрпошта анонсувала благодійний поштовий випуск «Usyk. Світ любить сильних» на честь найтитулованішого українського боксера-аматора, абсолютного чемпіона світу у важкій та надважкій вазі Олександра Усика. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта анонсувала благодійний поштовий випуск «Usyk.
Фото: t.me/igorsmelyansky

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Зазначається, що частину коштів з продажу Укрпошта передасть благодійному фонду Usyk Foundation, що створений для підтримки Сил Оборони та українців, які постраждали від російської агресії.

Поштовий набір включає: аркуш «Usyk. Світ любить сильних», конверт «Перший день» та картку.

Характеристики

  • художник — Сергій Тєхов;
  • дата випуску (рік) — 2024;
  • кількість марок в аркуші — 6;
  • номінал кожної поштової марки — 6х (U+5);
  • тираж — 420 000 примірників.

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Де купити

Передзамовити поштовий набір «Usyk. Світ любить сильних», який вийде в продаж 16 грудня, можна на Поштовому маркеті. Його вартість становить 158 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у День захисників і захисниць України, 1 жовтня, НБУ презентував пам’ятну монету «Абсолютний», яка присвячена перемозі Усика над британським боксером Тайсоном Фьюрі.

Бій-реванш між чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком та екс-чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року у Саудівській Аравії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
torn
torn
12 грудня 2024, 14:12
#
Смелянский, а слабо отчитаться о росте объемов доставки? или Укрпочта теперь сосредоточится теперь исключительно на марках?
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 грудня 2024, 15:09
#
У кого какой печатный станок, соответственно и печатает.
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