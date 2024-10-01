НБУ презентував пам’ятну монету «Абсолютний», яка присвячена перемозі Усика (фото)

У День захисників і захисниць України голова НБУ Андрій Пишний спільно з українським боксером, абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком презентували пам’ятну монету «Абсолютний». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Нова монета присвячена перемозі Олександра Усика, який у травні 2024 року вперше за останні чверть століття став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі та об'єднав одразу чотири пояси.

Олександр Усик, який приєднався до презентації онлайн, зауважив: «Вдячний за таку високу честь, але хочу наголосити, що ця монета символізує усіх спортсменів, які виборюють медалі для нашої країни, а також всіх тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Наші перемоги — це також нагадування світу, що українці борються за своє життя, за своїх рідних».

Дизайн

На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика.

«Цей візерунок, використаний у дизайні одного з образів спортсмена на „битві поглядів“ перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу, підкреслює нерозривний зв’язок Криму з Україною», — йдеться у повідомленні.

На реверсі в центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона-спортсмена на тлі абрису монумента «Батьківщина-мати» — символу незламності та міцності українського народу.

Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона зазначено написи: 18.05.2024 (дата проведення бою), АБСОЛЮТНИЙ і UNDISPUTED (титул, який виборов спортсмен).

Читайте також: НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету «Сергій Параджанов» (фото)

Дизайн монети виконала Олександра Кучинська, скульптори — Володимир Атаманчук та Володимир Дем’яненко.

Характеристики

Пам’ятна монета «Абсолютний» введена в обіг 1 жовтня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед». Тираж — до 50 тис. штук.

Де придбати

Придбати пам’ятну монету пам’ятну монету «Абсолютний» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) в міру їх відвантаження банкнотно-монетним двором НБУ.

Детальніше про реалізацію монет в банках-дистриб'юторах ви можете дізнатися на їхніх офіційних сайтах.