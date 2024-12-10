Сьогодні, 10 грудня, Укрпошта випустила лімітований поштовий набір «Хартія» в рамках проекту «Власна марка». Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Укрпошта випустила марку на честь харківської бригади «Хартія» (фото)
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«У такий спосіб національна пошта вирішила віддати шану героїчній 13-й бригаді Національної гвардії України «Хартія», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Лімітований поштовий набір містить аркуш із девʼятьма марками й художній конверт зі спецпогашенням. На поштових марках відображено документальну хроніку життя і роботи бригади.
Для створення дизайну художник Сергій Майдуков працював безпосередньо з бійцями, відвідав Харків та село Липці, де тривають бойові дії.
«Загальний тираж поштового набору становить лише 1 013 примірників, що робить його особливим предметом колекціонування та шаною героїзму бійців «Хартії», підкреслили в компанії.
До набору також входить девʼять листівок.
Sold out
В Укрпошті зазначили, що розпродали лімітований поштовий набір «Хартія» впродовж години. Проте ще є шанс придбати набір листівок на Поштовому маркеті.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що нещодавно Укрпошта презентувала свою нову марку «Лист Святому Миколаю».
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