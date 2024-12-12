Tether і TON мають намір відкрити представництва в Казахстані: що нового на крипторинку

BlackRock і Fidelity за два дні придбали Ethereum на $500 млн для ETF

iShares Ethereum Trust (ETHA) від BlackRock і Fidelity Ethereum Fund (FETH) протягом 10−11 грудня купили Ethereum на $500 млн. Про це свідчать дані Arkham.

BlackRock і Fidelity додали монети через Coinbase та її платформу Prime. З моменту запуску ETHA залучив $2,99 млрд, включно з $74,16 млн 11 грудня, FETH — $1,35 млрд ($0) відповідно.

Загалом у сектор надійшло $1,97 млрд. На сукупний показник вплинув відтік з ETHE від Grayscale у $3 млрд. Сукупний обсяг активів під управлінням досяг $13,18 млрд.

На момент написання новини ціна Ethereum становить $3 910. За добу актив зріс майже на 7%.

14 років тому Сатоші Накамото проявив останню публічну активність

Сьогодні, 12 грудня, виповнюється 14 років з моменту публікації останнього публічного повідомлення засновником біткоїна Сатоші Накамото.

У 2010 році він написав останню записку на форумі Bitcoin Talk. У ній обговорювалася проблема DoS-атак, які могли загрожувати стабільності мережі першої криптовалюти.

Після цього Накамото ще деякий час підтримував зв’язок з іншими членами команди Bitcoin Core, зокрема з Майком Гірном. Повідомляється, що останній електронний лист було надіслано 23 квітня 2011 року.

У цій записці Накамото, ймовірно, повідомив про передачу відповідальності за подальшу роботу над біткоїном спільноті, зокрема членам Bitcoin Core.

Особистість Сатоші Накамото досі залишається загадкою. Є припущення, що під псевдонімом може ховатися група людей, а не одна особа.

Нагадаємо, «Мінфін» писав, що 8 жовтня 2024 року на HBO відбулася прем'єра документального фільму «Money Electric: The Bitcoin Mystery». У фільмі стверджується, що під псевдонімом Сатоші Накамото, творця біткоїна, переховується канадський розробник Пітер Тодд. Проте згодом він це заперечив.

Після цього 31 жовтня в Лондоні відбулася пресконференція, де 58-річний чоловік, на ім'я Стівен Моллах назвав себе Сатоші Накамото, але він не зміг представити доказів.

Tether і TON мають намір відкрити представництва в Казахстані

Уряд Казахстану веде переговори з криптовалютними компаніями щодо відкриття їхніх офісів на території країни. Крім того, місцева влада обговорює аналогічну можливість з великими IT-корпораціями.

За наявною інформацією, в Казахстані можуть з’явитися представництва емітента стейблкоїна USDT в особі фірми Tether і месенджера Telegram. До того ж переговори про відкриття офісу веде команда проєкту The Open Network (TON).

Влада країни також зацікавлена в укладенні аналогічних угод із великими корпораціями із сектора IT. Серед них названо Google та EPAM Systems, проте тутешні журналісти стверджують, що питання відкриття представництв обговорюють і з іншими великими компаніями з цієї сфери.

Співпраця з провідними гравцями IT і криптоіндустрії дасть змогу прискорити розвиток технологічної галузі в Казахстані, вважають в уряді. Крім того, таке партнерство дасть змогу створювати нові продукти та реалізовувати науково-дослідні ідеї, зазначають ЗМІ.

Нагадаємо, у вересні 2024 року відразу дві фірми зі сфери цифрових активів заявили про отримання ліцензії від Управління з фінансових послуг Астани (AFSA). Йдеться про криптовалютні біржі Binance і Bybit. Це дало змогу компаніям вести офіційну діяльність на території країни та розширити свою клієнтську базу.

Сальвадор і Аргентина домовилися про спільний розвиток крипторегулювання

Наглядові органи Сальвадору та Аргентини підписали угоду про співпрацю двох країн у сфері крипторегулювання. Про це повідомляє CoinDesk.

Відомства мають намір обмінюватися знаннями та досвідом у відповідній сфері.

Документ підписали голова Національної комісії з цифрових активів Сальвадора Хуан Карлос Рейєс і президент Національного комітету з цінних паперів Аргентини (CNV) Роберто Сільва.

В інтерв'ю виданню Рейєс зазначив, що угода дасть змогу державі розширити свою присутність завдяки створенню стратегічних партнерств.

«Об'єднання зусиль Сальвадору та Аргентини закладе підвалини для тіснішого регіонального співробітництва, сприяючи формуванню сприятливих умов для розвитку індустрії цифрових активів», — пояснив чиновник.

Опрацювання питання про співпрацю між регуляторами двох країн стартувало в березні 2024 року.