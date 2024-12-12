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12 грудня 2024, 10:43

Ілон Маск став «найдорожчою» людиною світу

Статки Ілона Маска зросли до $439,2 млрд, повідомив Bloomberg. Генеральний директор Tesla і SpaceX став першим серед найбагатших людей світу з індексу мільярдерів Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), капітал якого перевищив позначку $400 млрд.

Статки Ілона Маска зросли до $439,2 млрд, повідомив Bloomberg.
Фото: Ілон Маск

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Як змінився капітал Маска

Капітал Маска виріс приблизно на $50 млрд після того, як SpaceX стала найдорожчим стартапом із оцінкою $350 млрд. За розміром статку Маск випереджає засновника Amazon Джеффа Безоса та главу Meta Марка Цукерберга.

Ілон Маск у січні 2021 року став найбагатшою людиною в історії, обігнавши главу Amazon Джеффа Безоса. Агентство тоді оцінило статки Маска в $194,8 млрд.

Читайте: Завдяки зростанню акцій Tesla, Ілон Маск став ще багатшим

Нагадаємо

Маск до 2027 року може стати першим у світі доларовим трильйонером, повідомляла газета The Guardian із посиланням на доповідь аналітичної групи Informa Connect Academy. За їх оцінками, статок Маска в середньому зростав на 110% на рік.

Другим у світі доларовим трильйонером, за прогнозами, до 2028 стане засновник Adani, індійський мільярдер Гаутам Адані. Подолати планку $1 трлн у 2028 році також може статок головного виконавчого директора Nvidia Дженсена Хуангі та індонезійського магната Праджого Пангесту.

Маск збільшив свій особистий статок після перемоги Трампа більше, ніж будь-хто інший із індексу мільярдерів Bloomberg. Акції Tesla підскочили на 28% з моменту закриття торгів 5 листопада, збільшивши його статки на $50 млрд до $313,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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