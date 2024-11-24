Завдяки зростанню акцій Tesla, Ілон Маск став ще багатшим

У п’ятницю, 22 листопада, статки Ілона Маска досягли історичного максимуму завдяки зростанню акцій Tesla Inc. та успішному залученню фінансування його стартапом штучного інтелекту xAI, який оцінено у $50 млрд, повідомляє Bloomberg.

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Значне збільшення вартості компаній Маска спостерігається після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, що сприяло підвищенню уваги до його діяльності. Акції Tesla зросли на 3,8% за день, а загальний приріст з 4 листопада становить 45%, додавши компанії близько $350 млрд ринкової капіталізації.

Також інвестори проявили підвищений інтерес до xAI, вартість якої зросла вдвічі з травня. Раніше цього тижня Трамп разом із Маском відвідали запуск SpaceX, компанії, яка наразі обговорює продаж акцій, що може збільшити її оцінку до понад $250 млрд.

Ілон Маск, який залишається найбагатшою людиною у світі, побив власний рекорд статків, встановлений у листопаді 2021 року. Понад двох третин його статків становлять акції та опціони Tesla, а їхня вартість зросла на 35% з моменту виборів.