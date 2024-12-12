Індекс NASDAQ Composite 11 грудня зріс на 1,7% до 20022,62 пункту. Позначку 20 000 пунктів один із головних індикаторів американського ринку акцій перевищив вперше в історії. Попередній рубіж — 19 000 пунктів — NASDAQ Composite переступив лише на початку листопада. Загалом з початку цього року індекс зріс на 33,4%.
Індекс NASDAQ вперше в історії перевищив 20 000 пунктів
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Що відбувається на ринку
Акції технологічних компаній дорожчають на очікуваннях пом'якшення регулювання при президентстві Дональда Трампа та ставках на зростання прибутку за рахунок ШІ у наступних кварталах, пише Reuters.
Зростанню ринку також сприяв звіт щодо інфляції, який посилив надії на зниження ставки ФРС наступного тижня, пише The Wall Street Journal. У листопаді споживчі ціни в США зросли на 2,7% рік до року, що збіглося з очікуваннями аналітиків та ринку.
Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, склала 3,3%, що також збіглося із прогнозами.
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Ставка ФРС
Хоча ціновий тиск залишається дещо підвищеним, останніми тижнями інвестори стали більш впевненими в тому, що ставки продовжать падати, зазначає видання.
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За даними інструменту FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку, можливість зниження ставки 18 грудня на 25 базисних пунктів, до 4,25−4,5%, трейдери оцінюють у 94,7%. Найбільш вірогідним на кінець наступного року вони бачать сценарій, за якого ставка опуститься до 3,75−4% (ймовірність 31,5%).
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