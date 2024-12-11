У листопаді 2024 року споживчі ціни в США зросли найбільше за сім місяців, але це навряд чи перешкодить Федеральній резервній системі втретє поспіль знизити процентну ставку наступного тижня на тлі охолодження ринку праці. Про це повідомляє Reuters.
Інфляція у США прискорилася до максимуму за 7 місяців
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Зростання інфляції, про яке повідомило Міністерство праці в середу, сталося в основному через підвищення цін на продукти харчування, а також подорожчання номерів у мотелях і готелях.
Орендна плата, яка була основною рушійною силою інфляції, зростала найповільніше з липня 2021 року. Це є хорошим передвісником для прогнозу щодо інфляції.
Індекс споживчих цін зріс на 0,3% минулого місяця, що є найбільшим зростанням з квітня після підвищення на 0,2% протягом чотирьох місяців поспіль, повідомило Бюро статистики праці Міністерства праці США.
Збільшення вартості житла на 0,3%, включаючи номери в готелях і мотелях, спричинило майже 40% зростання Індексу споживчих цін. Вартість житла зросла на 0,4% у жовтні. Вартість житла поза домом підскочила на 3,2% після зростання на 0,4% у жовтні.
Ціни на продукти зросли на 0,4% після зростання на 0,2% у жовтні. Ціни на продукти в продуктових магазинах зросли на 0,5%, а вартість яєць зросла на 8,2% через спалах пташиного грипу.
Яловичина також коштувала дорожче, як і безалкогольні напої. Але ціни на зернові та хлібобулочні вироби впали на 1,1%.
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За 12 місяців до листопада Індекс споживчих цін зріс на 2,7% після підвищення на 2,6% у жовтні. Зазначається, що його зростання відповідало очікуванням економістів.
Річне зростання інфляції значно сповільнилося з піку в 9,1% у червні 2022 року. Тим не менш, прогрес у зниженні інфляції до цільового показника центрального банку США в 2% за останні місяці практично зупинився.
Рівень безробіття зріс до 4,2% після того, як два місяці поспіль тримався на рівні 4,1%.
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