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11 грудня 2024, 19:37

Інфляція у США прискорилася до максимуму за 7 місяців

У листопаді 2024 року споживчі ціни в США зросли найбільше за сім місяців, але це навряд чи перешкодить Федеральній резервній системі втретє поспіль знизити процентну ставку наступного тижня на тлі охолодження ринку праці. Про це повідомляє Reuters.

У листопаді 2024 року споживчі ціни в США зросли найбільше за сім місяців, але це навряд чи перешкодить Федеральній резервній системі втретє поспіль знизити процентну ставку наступного тижня на тлі охолодження ринку праці.
Фото: pixabay.com

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Зростання інфляції, про яке повідомило Міністерство праці в середу, сталося в основному через підвищення цін на продукти харчування, а також подорожчання номерів у мотелях і готелях.

Орендна плата, яка була основною рушійною силою інфляції, зростала найповільніше з липня 2021 року. Це є хорошим передвісником для прогнозу щодо інфляції.

Індекс споживчих цін зріс на 0,3% минулого місяця, що є найбільшим зростанням з квітня після підвищення на 0,2% протягом чотирьох місяців поспіль, повідомило Бюро статистики праці Міністерства праці США.

Збільшення вартості житла на 0,3%, включаючи номери в готелях і мотелях, спричинило майже 40% зростання Індексу споживчих цін. Вартість житла зросла на 0,4% у жовтні. Вартість житла поза домом підскочила на 3,2% після зростання на 0,4% у жовтні.

Ціни на продукти зросли на 0,4% після зростання на 0,2% у жовтні. Ціни на продукти в продуктових магазинах зросли на 0,5%, а вартість яєць зросла на 8,2% через спалах пташиного грипу.

Яловичина також коштувала дорожче, як і безалкогольні напої. Але ціни на зернові та хлібобулочні вироби впали на 1,1%.

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За 12 місяців до листопада Індекс споживчих цін зріс на 2,7% після підвищення на 2,6% у жовтні. Зазначається, що його зростання відповідало очікуванням економістів.

Річне зростання інфляції значно сповільнилося з піку в 9,1% у червні 2022 року. Тим не менш, прогрес у зниженні інфляції до цільового показника центрального банку США в 2% за останні місяці практично зупинився.

Рівень безробіття зріс до 4,2% після того, як два місяці поспіль тримався на рівні 4,1%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bosyak
bosyak
11 грудня 2024, 20:41
#
Писати про інфляцію і не написати її фактичний рівень :) автор перевершив себе :)
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