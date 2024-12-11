Вартість лютневого ф'ючерсу на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросла на 0,65%, піднявшись до $2703,4 за унцію. Понад $2700 за унцію котирування піднялися вперше з 25 листопада.
Ціни на золото перевищили $2700 за унцію вперше з кінця листопада
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Що відбувається із золотом
Золото дорожчає третій день поспіль. Підтримку дорогоцінного металу надає напруженість на Близькому Сході та сподівання, що ФРС знизить ставку на засіданні у грудні.
Згідно з інструментом FedWatch, ймовірність зниження ставки на засіданні 18 грудня зараз оцінюється у 86,1%. Ще 13,9% посідає збереження ставки на поточному рівні 4,5−4,75%.
Зростанню ф'ючерсів також сприяє новина про те, що Китай у листопаді після шестимісячної паузи відновив покупки золота у свої резерви.
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За офіційними даними, запаси золота в Народному банку Китаю минулого місяця зросли на 160 тис. тройських унцій — до 72,96 млн тройських унцій.
Ціни на дорогоцінний метал протягом останніх місяців оновлювали рекорди, зокрема, завдяки початку циклу зниження ставки ФРС та збільшення попиту на золото як на актив-притулок через збільшену напруженість на Близькому Сході та Україні, пише Bloomberg. На цьому фоні котирування золота вперше в історії перевищили $2800 за унцію.
Але після цього вартість дорогоцінного металу почала коригуватися. Ф'ючерси дешевшали на тлі зміцнення долара США, курс якого зріс після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.
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Проте ціни на золото зараз на 30% вищі порівняно з початком року.
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