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11 грудня 2024, 12:20

Ціни на золото перевищили $2700 за унцію вперше з кінця листопада

Вартість лютневого ф'ючерсу на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросла на 0,65%, піднявшись до $2703,4 за унцію. Понад $2700 за унцію котирування піднялися вперше з 25 листопада.

Вартість лютневого ф'ючерсу на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросла на 0,65%, піднявшись до $2703,4 за унцію станом на 15:09 мск.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається із золотом

Золото дорожчає третій день поспіль. Підтримку дорогоцінного металу надає напруженість на Близькому Сході та сподівання, що ФРС знизить ставку на засіданні у грудні.

Згідно з інструментом FedWatch, ймовірність зниження ставки на засіданні 18 грудня зараз оцінюється у 86,1%. Ще 13,9% посідає збереження ставки на поточному рівні 4,5−4,75%.

Зростанню ф'ючерсів також сприяє новина про те, що Китай у листопаді після шестимісячної паузи відновив покупки золота у свої резерви.

Читайте: Ціни на нафту та золото зростають після падіння режиму Асада в Сирії

За офіційними даними, запаси золота в Народному банку Китаю минулого місяця зросли на 160 тис. тройських унцій — до 72,96 млн тройських унцій.

Ціни на дорогоцінний метал протягом останніх місяців оновлювали рекорди, зокрема, завдяки початку циклу зниження ставки ФРС та збільшення попиту на золото як на актив-притулок через збільшену напруженість на Близькому Сході та Україні, пише Bloomberg. На цьому фоні котирування золота вперше в історії перевищили $2800 за унцію.

Але після цього вартість дорогоцінного металу почала коригуватися. Ф'ючерси дешевшали на тлі зміцнення долара США, курс якого зріс після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Читайте: Нові рекорди цін на золото: чи варто його купувати, сподіваючись на подальше зростання

Проте ціни на золото зараз на 30% вищі порівняно з початком року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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