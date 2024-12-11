Ціни на золото перевищили $2700 за унцію вперше з кінця листопада

Вартість лютневого ф'ючерсу на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросла на 0,65%, піднявшись до $2703,4 за унцію. Понад $2700 за унцію котирування піднялися вперше з 25 листопада.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається із золотом

Золото дорожчає третій день поспіль. Підтримку дорогоцінного металу надає напруженість на Близькому Сході та сподівання, що ФРС знизить ставку на засіданні у грудні.

Згідно з інструментом FedWatch, ймовірність зниження ставки на засіданні 18 грудня зараз оцінюється у 86,1%. Ще 13,9% посідає збереження ставки на поточному рівні 4,5−4,75%.

Зростанню ф'ючерсів також сприяє новина про те, що Китай у листопаді після шестимісячної паузи відновив покупки золота у свої резерви.

Читайте: Ціни на нафту та золото зростають після падіння режиму Асада в Сирії