Тур Тейлор Свіфт завершився рекордними прибутками в $2,2 мільярда

Тур відомої американської співачки Тейлор Свіфт «Eras» приніс $2,2 мільярда за майже дворічний період, зробивши його найкасовішим туром усіх часів другий рік поспіль. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Pollstar.

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У Північній Америці тур Свіфт приніс приблизно $1,04 млрд. У всьому світі ця цифра підскочить до $2,2 млрд.

«Ми є свідками становлення історії. Те, чого Тейлор Свіфт і The Eras Tour досягли за 21 місяць на п’яти континентах перед 10 мільйонами шанувальників, є надзвичайним і безпрецедентним. Приблизні збори туру в $2,2 млрд є найвищими за весь час і майже вдвічі перевищують другий за величиною тур», — сказав Енді Генслер, головний редактор Pollstar & VenuesNow.

Другим найбільшим туром є тур британського рок-гурту Coldplay «Music of the Spheres», який триває з березня 2022 року і зараз оцінюється в $1,14 млрд. Тур не закінчується і триватиме у 2025 році.

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За приблизними оцінками Pollstar, в турі Coldplay було продано понад 10,3 млн квитків, в турі Тейлор Свіфт — трохи більше ніж 10 млн, що означає, що співачка продала найбільше квитків серед усіх сольних виконавців.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2024 року Тейлор Свіфт уперше увійшла до глобального рейтингу доларових мільярдерів Forbes. За даними видання, статок виконавиці становить $1,1 млрд.