Співачка Тейлор Свіфт уперше увійшла до рейтингу мільярдерів Forbes

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Як зазначає Forbes, Свіфт стала мільярдером у жовтні минулого року завдяки своєму світовому туру Eras. Він став першою серією концертів в історії, яка зібрала на продажу квитків понад $1 млрд.

За даними видання, прибуток співачки від Eras після оподаткування склав $190 млн. Крім доходів від туру, статки Тейлор Свіфт складаються з музичного каталогу та портфеля нерухомості.

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Рейтинг мільярдерів

Загалом цього року у щорічному рейтингу мільярдерів Forbes 14 діячів шоу-бізнесу. Перше місце у списку знаменитостей-мільярдерів посів режисер Джордж Лукас — творець франшизи «Зоряні війни», статки якого оцінюються в $5,5 млрд.

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У Forbes USA зазначили, що більшу частину цієї суми він отримав після продажу своєї кінокомпанії LucasFilm: у 2012 році її придбала Disney.