Китайський BYD може перевершити Honda та Ford за кількістю проданих авто цього року

Найбільший виробник електромобілів у Китаї BYD збільшив частку ринку на тлі найшвидшого зростання автомобільного ринку у світі у 2024 році, що створює умови для перевищення глобальної річної цілі продажів BYD і випередження Ford та Honda. Про це повідомляє Reuters.

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Цього року BYD демонструє неймовірне зростання, нарощуючи виробничі потужності та активно наймаючи персонал, щоб прискорити збільшення доходів, які в третьому кварталі перевищили показники лідера ринку електромобілів Tesla.

Завдяки стабільним продажам у Китаї компанія BYD впевнено рухається до перевищення своєї річної цілі продажів у 4 млн автомобілів, що дозволить їй обійти японську Honda та американську Ford у 2024 році.

Китайський гігант електромобілів продав 3,76 млн автомобілів за 11 місяців цього року, включаючи 506 804 авто у листопаді.

Завдяки великим продажам компанія BYD зміцнила свої позиції перед конкурентами. У листопаді продажі автомобілів у Китаї зросли найшвидшими темпами з початку року, порівняно з аналогічним періодом, завдяки урядовим субсидіям на обмін старих авто.

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Станом на 18 листопада кількість субсидованих обмінів автомобілів перевищила 4 млн, згідно з офіційними даними. Без таких програм продажі автомобілів за рік, можливо, скоротилися б, у той час як за період січень-листопад спостерігалося зростання на 4,4%.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), частка BYD на китайському автомобільному ринку, на який припадає понад 90% від загального обсягу продажів, минулого місяця зросла до 17,1%, порівняно з 12,5% у 2023 році.

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Для порівняння, два спільні підприємства Volkswagen із SAIC та FAW Group разом зайняли 11% ринку за період січень-листопад, тоді як минулого року їхня частка становила 14,2%.

Якщо така динаміка продажів збережеться, BYD може продати понад 6 млн авто протягом наступних 12 місяців, що зрівняє її з провідними світовими групами автовиробників, такими як General Motors і Stellantis.