Європа готується до хвилі IPO в умовах зниження ставок — Bloomberg

2025 року європейський ринок IPO, за прогнозами банкірів, продовжить відновлюватися, незважаючи на політичні та економічні ризики. За даними Bloomberg , загальний обсяг коштів, залучених через первинні розміщення акцій у Європі у 2024 році, становив понад $19 млрд, що на 30% більше, ніж у 2023 році.

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Прогноз банкірів

Банкіри впевнені, що позитивна динаміка збережеться завдяки активізації угод, що підтримуються приватним капіталом, та корпоративних реструктуризацій, таких як спін-офф, зазначає агентство.

Прогнози зростання IPO у Європі, за даними Bloomberg, пояснюються кількома чинниками.

По-перше, знижуються ставки за позиками, а фондові індекси демонструють рекордні рівні, що робить ринок привабливішим для розміщень.

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По-друге, фонди прямих інвестицій прагнуть реалізувати накопичені активи, щоб повернути кошти своїм інвесторам. Компанії також зацікавлені у виході на біржу, щоб залучати капітал для подальшого зростання та оптимізувати свої бізнес-структури.

Серед очікуваних розміщень 2025 аналітики називають такі компанії, як HBX Group з Іспанії, Stada Arzneimittel AG з Німеччини, а також компанії, що підтримуються приватним капіталом, включаючи Galderma Group AG і Planisware SA.

Також на IPO вийдуть європейські корпорації, такі як Continental AG, яка планує спін-офф свого підрозділу з автозапчастин, та шведська Embracer Group AB, яка готується виділити Asmodee Group AB.

На цей час європейський ринок IPO все ще поступається своїми історичними максимумами, включаючи показники пандемійного періоду, пише Bloomberg. Багато компаній відклали свої плани виходу на біржу через політичну невизначеність, включаючи потенційний вплив виборів у США та загрозу запровадження тарифів на імпорт.

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Проте аналітики HSBC та BNP Paribas кажуть, що ці ризики можуть бути компенсовані нижчими ставками в Європі та привабливістю європейських акцій для інвесторів.

Нагадаємо

На європейському ринку IPO цього року переважали великі угоди, кожна з яких приваблювала понад $500 млн, підрахували аналітики Bloomberg. Ці великі IPO склали близько 70% загальної суми коштів, залучених через первинне розміщення акцій у Європі.

Однак у майбутньому ринок стане доступнішим для компаній середнього розміру, впевнені фінансові консультанти та аналітики.

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