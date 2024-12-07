Кількість та обсяг IPO у світі у січні-вересні знизилися

Компанії в січні-вересні 2024 року провели 932 лістинги на загальну суму $77,92 млрд порівняно з відповідно 993 угодами на $97,49 млрд за аналогічний період минулого року, за даними Dealogic.

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Деталі

У третьому кварталі у світі пройшло 326 IPO, що є найбільшим показником з кінця минулого року, за розрахунками S&P Global Market Intelligence.

«Глобальна активність IPO повільно відновлюється після мінімумів початку цього року, але угоди значно відстають від темпів останніх років», — йдеться у звіті S&P Global.

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На піку буму в 2021 році у світі відбулося 2256 первинних розміщень акцій на суму $459,73 млрд.

Багато експертів очікують активізації IPO наступного року.

Ситуація з лістингом у США, Європі та деяких частинах Азії в наступному році виглядає обнадійливою, заявляв наприкінці листопада президент Nasdaq Тал Коен.