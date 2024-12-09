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9 грудня 2024, 18:15

Акції Nvidia падають на повідомленнях про розслідування у Китаї

Акції Nvidia опинилися під тиском у понеділок, після того, як китайський регулятор заявив про початок розслідування щодо компанії через можливе порушення антимонопольного законодавства країни. Про це пише CNBC.

Акції Nvidia опинилися під тиском у понеділок, після того, як китайський регулятор заявив про початок розслідування щодо компанії через можливе порушення антимонопольного законодавства країни.
Фото: depositphotos

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Падіння акцій

На тлі цих повідомлень акції компанії втратили майже 2,5% на премаркеті.

Державне управління з ринкового регулювання відкрило розслідування щодо виробника чіпів у зв'язку з придбанням Mellanox, повідомив у понеділок китайський уряд.

«В останні дні у зв'язку з підозрами у порушенні Nvidia антимонопольного законодавства Китаю та обмежувальними умовами Державного управління регулювання ринків щодо придбання Nvidia акцій Mellanox… Державне управління регулювання ринків починає розслідування щодо Nvidia відповідно до закону», — йдеться в заяві.

Nvidia поки що не надала коментарів з цього питання.

Нагадаємо

Ця новина з'явилася на тлі конкуренції, що загострюється між США і Китаєм у галузі виробництва чіпів. Минулого тижня адміністрація Байдена оголосила про чергові обмеження, націлені на виробників напівпровідникових інструментів.

Китай тим часом запровадив санкції проти 13 американських військових компаній у відповідь на постачання озброєння Тайваню.

Читайте: Акції Nvidia впали на 5%. Що сталося

В останні роки США посилили обмеження на продаж чіпів другої за величиною економіці, заборонивши Nvidia та іншим ключовим гравцям галузі продавати свої передові ШІ-чіпи в спробі обмежити посилення військового потенціалу країни.

Компанія працювала над створенням нових продуктів для продажу у Китаї, які відповідають американським регламентам.

Читайте: Nvidia може стати першою компанією з оцінкою $4 трлн

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
9 грудня 2024, 20:57
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Надо, чтобы нвидиа огласила про внутреннюю проверку, и на время её проведения- запретила поставлять свою продукцию в КНР. Ну, думаю за месяц-два, в КНР к чему-то придут)
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