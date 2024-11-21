Акції Nvidia упали на 5%. Що сталося

Акції виробника чіпів NVIDIA (NVDA) впали у моменті на 5,5%, до $137,92, на постмаркеті біржі NASDAQ 20 листопада. Зниження котирувань спостерігалося після публікації результатів компанії за третій квартал та прогнозів на поточний квартал. На час закриття торгів падіння скоротилося до 2,5%, а ціна акцій відновилася до $142,25, пише Reuters.

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Причина падіння акцій

За прогнозами самої NVIDIA, зростання її виручки в поточному кварталі буде найповільнішим за сім останніх кварталів. Компанія очікує, що продажі за квартал становитимуть близько $37,5 млрд продажів плюс-мінус 2%.

«Інвестори звикли до величезних успіхів цієї компанії, але робити це стає все складніше і складніше», — розповів головний ринковий стратег Carson Group Райан Детрік. За його словами, це був все ще дуже хороший звіт, але коли планка така висока, все стає набагато складніше.

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Прогноз на поточний квартал передбачає річне зростання виручки компанії приблизно на 70% порівняно з попереднім роком, що є уповільненням порівняно з річним приростом виручки на 265% за аналогічний період 2023 року

Виторг виробника мікрочіпів за квартал, який у компанії завершився 27 жовтня 2024 року, збільшився на 94%, до $35,082 млрд.

Зростання виручки послідовно сповільнюється — за попередні три квартали продажі компанії зросли на 122%, 262% і 265% відповідно.

Чистий прибуток компанії NVIDIA за минулий квартал зріс на 109%, до $19,3 млрд. Скоригований прибуток на акцію збільшився на 103% і склав $0,81, тоді як опитані LSEG аналітики чекали $0,75 на акцію.

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Компанія NVIDIA зараз займає перше місце за ринковою вартістю серед усіх компаній у світі. Акції виробника чіпів зросли більш ніж на 20% за останні два місяці, майже вчетверо з початку року та більш ніж у дев'ять разів за останні два роки.

Ринкова вартість NVIDIA за підсумками торгів 20 листопада становила $3,58 трлн. Історичний максимум за акціями було зафіксовано 8 листопада на рівні $149,77.