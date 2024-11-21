Акції Nvidia упали на 5%. Що сталося

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 листопада 2024, 14:20

Акції Nvidia упали на 5%. Що сталося

Акції виробника чіпів NVIDIA (NVDA) впали у моменті на 5,5%, до $137,92, на постмаркеті біржі NASDAQ 20 листопада. Зниження котирувань спостерігалося після публікації результатів компанії за третій квартал та прогнозів на поточний квартал. На час закриття торгів падіння скоротилося до 2,5%, а ціна акцій відновилася до $142,25, пише Reuters.

Акції виробника чіпів NVIDIA (NVDA) впали у моменті на 5,5%, до $137,92, на постмаркеті біржі NASDAQ 20 листопада.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина падіння акцій

За прогнозами самої NVIDIA, зростання її виручки в поточному кварталі буде найповільнішим за сім останніх кварталів. Компанія очікує, що продажі за квартал становитимуть близько $37,5 млрд продажів плюс-мінус 2%.

«Інвестори звикли до величезних успіхів цієї компанії, але робити це стає все складніше і складніше», — розповів головний ринковий стратег Carson Group Райан Детрік. За його словами, це був все ще дуже хороший звіт, але коли планка така висока, все стає набагато складніше.

Читайте: Nvidia може стати першою компанією з оцінкою $4 трлн

Прогноз на поточний квартал передбачає річне зростання виручки компанії приблизно на 70% порівняно з попереднім роком, що є уповільненням порівняно з річним приростом виручки на 265% за аналогічний період 2023 року

Виторг виробника мікрочіпів за квартал, який у компанії завершився 27 жовтня 2024 року, збільшився на 94%, до $35,082 млрд.

Зростання виручки послідовно сповільнюється — за попередні три квартали продажі компанії зросли на 122%, 262% і 265% відповідно.

Чистий прибуток компанії NVIDIA за минулий квартал зріс на 109%, до $19,3 млрд. Скоригований прибуток на акцію збільшився на 103% і склав $0,81, тоді як опитані LSEG аналітики чекали $0,75 на акцію.

Читайте: Nvidia відривається від Apple у рейтингу найдорожчих компаній світу

Компанія NVIDIA зараз займає перше місце за ринковою вартістю серед усіх компаній у світі. Акції виробника чіпів зросли більш ніж на 20% за останні два місяці, майже вчетверо з початку року та більш ніж у дев'ять разів за останні два роки.

Ринкова вартість NVIDIA за підсумками торгів 20 листопада становила $3,58 трлн. Історичний максимум за акціями було зафіксовано 8 листопада на рівні $149,77.

Інвестиційний трамплін

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Klimo
Klimo
21 листопада 2024, 14:49
#
Ужас! Драма 5%!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає neverice и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами