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20 листопада 2024, 18:45

Nvidia може стати першою компанією з оцінкою у $4 трлн

Шлях Nvidia до того, щоб стати першою компанією з ринковою оцінкою $4 трлн, починається сьогодні, йдеться в записці аналітиків Wedbush. Про це пише investing.com.

Шлях Nvidia до того, щоб стати першою компанією з ринковою оцінкою $4 трлн, починається сьогодні, йдеться в записці аналітиків Wedbush.

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В очікуванні звіту

Чіпмейкер представить звіт про прибуток за третій фінансовий квартал пізніше в середу, і аналітики Wedbush очікують від компанії «чергового перформансу».

Вони відзначають, що Nvidia — єдина компанія, капітальні витрати на ШІ якої найближчими роками перевищать 1 трлн доларів, а її графічні процесори стануть «новою нафтою та золотом у цьому світі».

«Ми вважаємо, що шлях до ринкової вартості $4 трлн і вище до 2025 року починається вже сьогодні», — йдеться в записці аналітиків під керівництвом Деніела Айвза.

Вони прогнозують, що в третьому кварталі Nvidia ще на 2 мільярди доларів перевершить показники виручки, а також представить сильні прогнози, які, на їхню думку, є ключовими для довіри інвесторів.

Прогноз

Wedbush також підкреслює, що виробництво та попит на чіпи Blackwell від Nvidia залишаються на високому рівні, і інвестиційний банк очікує на «дуже оптимістичні» коментарі від генерального директора Дженсена Хуанга під час розмови про доходи.

«Blackwell являє собою наступний рубіж для Nvidia і всієї революції ШІ, і ми вважаємо, що ринок все ще сильно недооцінює криву попиту протягом наступних 12−18 місяців і далі», — йдеться в записці.

Більше того, нещодавні результати в області хмарного ШІ від таких компаній, як Microsoft, Amazon та Google, підкріплюють «бичачий» прогноз.

Джерело: Мінфін
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