Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у жовтні зросла на 1,1 тисячу

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 жовтня 2024 року мали 4 млн 198,48 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які покинули Україну в результаті російського вторгнення 24 лютого 2022 року, порівняно з 4 млн 197,37 тис. громадян місяцем раніше. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Євростат.

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Де найбільше біженців з України

«Порівняно з кінцем вересня 2024 року загальна кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, наприкінці жовтня залишилася незмінною. Найбільший абсолютний приріст кількості бенефіціарів спостерігався в Німеччині (11 370; +1,0%), Польщі (+4 045; +0,4%) та Іспанії (+3 600; +1,6%)», — ідеться в інформації відомства.

Водночас Євростат зазначив, що в жовтні зафіксовано помітне зниження кількості зареєстрованих бенефіціарів у Литві (-33 455; -41,3%) через масштабне скасування реєстрації осіб із неактивним статусом. Із урахуванням цього темп приросту в жовтні приблизно відповідав вересневому (33,7 тис.) і був нижчим за серпневий (39,8 тис.).

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Серед інших країн кількість біженців з України з таким статусом знизилася тільки в Італії (-1 105; -0,7%) і Франції (-280; -0,5%), зазначив Євростат.

Згідно з його даними, Німеччина з відривом, що зростає, залишається країною з найбільшою кількістю біженців з України в ЄС і світі — 1 млн 140,71 тис. на кінець жовтня, або 27,2% від загальної кількості бенефіціарів у ЄС.

До трійки лідерів входять також Польща — 983,88 тис., або 23,4% і Чехія — 379,37 тис., або 9,0%.

Слідом зі значним відставанням ідуть Іспанія — 221,90 тис., Румунія — 175,31 тис. та Італія — 165,68 тис.

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Водночас Євростат уточнив, що в даних щодо Іспанії, Греції та Кіпру враховується частина людей, чий статус тимчасового захисту вже недійсний.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 18 листопада цього року оцінювали в 6,226 млн, а загалом у світі — у 6,786 млн, що на 34 тис. більше, ніж на 15 жовтня цього року.