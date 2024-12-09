Найіб Букеле: Нереалізований прибуток Сальвадора від інвестицій у біткоїн перевищив $333 млн

Станом на 5 грудня 2024 року нереалізований прибуток від державних вкладень Сальвадору в біткоїн перевищив $333 млн. Про це написав Президент Сальвадору Найіб Букеле в соцмережі Х.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вкладення у біткоїн

Президент зазначив, що загальний обсяг вкладених у біткоїн коштів становить $269,7 млн. Сумарний дохід склав 123,7%, а вартість криптоактивів країни сягнула $603 млн. Згідно з незалежними платформами, на момент підготовки матеріалу країна володіє 6181 BTC. При цьому середня вартість купівлі біткоїна становить $44 739.

Читайте: МВФ знову закликав Сальвадор переглянути ставлення до біткоїна

Нагадаємо

У вересні 2021 року Сальвадор першим у світі легалізував цифрове золото як законний засіб для розрахунків.

Читайте: Сальвадор запустив власний майнінговий біткоїн-пул

Раніше президент Сальвадору повідомляв, що держава не тільки купує біткоїни, а й отримує їх завдяки оформленню громадянства, конвертації валюти для бізнесу, майнінгу та державних послуг. Також уряд схвалив випуск біткоїн-бондів.