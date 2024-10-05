МВФ знову закликав Сальвадор переглянути ставлення до біткоїна

Міжнародний валютний фонд закликав владу Сальвадора переглянути регулювання криптоактивів і скоротити використання біткоїна. Про це повідомляє Reuters .

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Заява МВФ

«Ми рекомендували звузити сферу дії Закону про біткоїни, посилити нормативно-правову базу та нагляд за екосистемою, а також обмежити вплив криптоактивів на державний сектор», — зазначила директор департаменту з комунікацій МВФ Джулі Козак.

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Також МВФ позитивно оцінив певні аспекти політики президента Наїба Букеле та бюджет на 2025 рік.

Нагадаємо

У вересні 2021 року Сальвадор першим у світі легалізував цифрове золото як законний засіб для розрахунків.

Раніше президент Сальвадору повідомляв, що держава не тільки купує біткоїни, а й отримує їх завдяки оформленню громадянства, конвертації валюти для бізнесу, майнінгу та державних послуг. Також уряд схвалив випуск біткоїн-бондів.