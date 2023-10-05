Сальвадор запустив власний майнінговий біткоїн-пул

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У межах державно-приватного партнерства структура зобов'язалася відраховувати уряду 23% чистого доходу. Кошти будуть інвестувати в енергетичну інфраструктуру для підтримки економічного зростання.

Lava Pool буде використовувати майнінгове програмне забезпечення від Luxor та стратегії хеджування компанії для захисту клієнтів від ризиків волатильності ринку.

У червні влада Сальвадора анонсувала проєкт з видобутку першої криптовалюти з використанням відновлюваних джерел енергії.

У першому раунді фінансування Volcano Energy на суму $1 млрд взяла участь компанія Tether — емітент стейблкоіна USDT. Фірма виступає у ролі як інвестора, а й консультанта.

На початковому етапі споживана потужність об'єкта становитиме 241 МВт, хешрейт — 1,3 EH/s.

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«Наша місія — створити вертикально інтегровану енергетичну компанію з майнінгу біткоїна, цінність якої зростатиме для інвесторів і всіх громадян Сальвадора», — заявив директор зі стратегії Volcano Energy Герсон Мартінес.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Сальвадор першим у світі легалізував цифрове золото як законний засіб для розрахунків.