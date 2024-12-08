Китай відновив закупівлю золота

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 грудня 2024, 13:18

Китай відновив закупівлю золота

Центральний банк Китаю у листопаді збільшив свої золоті резерви, завершивши шестимісячну паузу у закупівлях після того, як ціни на дорогоцінний метал зросли до рекордного рівня, повідомляє Bloomberg.

Центральний банк Китаю у листопаді збільшив свої золоті резерви, завершивши шестимісячну паузу у закупівлях після того, як ціни на дорогоцінний метал зросли до рекордного рівня, повідомляє Bloomberg.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталіЗгідно з офіційними даними, опублікованими в суботу, запаси золота в Народному банку Китаю зросли на 160 000 тройських унцій минулого місяця до 72,96 млн тройських унцій.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Згідно з офіційними даними, опублікованими в суботу, запаси золота в Народному банку Китаю зросли на 160 000 тройських унцій минулого місяця до 72,96 млн тройських унцій.

Народний банк Китаю поповнював свої запаси протягом 18 місяців поспіль до квітня цього року, сприяючи зміцненню цін на золото.

Читайте також: Попит на золото в Китаї в 3 кварталі впав більш ніж на 20%

Відновлення покупок показує, що Народний банк Китаю, як і раніше, прагне диверсифікувати свої резерви та захиститися від знецінення валюти, навіть незважаючи на те, що золото знаходиться на історично високому рівні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що попит на золото в Китаї — його найбільшому світовому споживачі — падає, оскільки рекордні ціни відлякують покупців ювелірних виробів. На споживачів також зараз позначається економічний спад країни.

На початку минулого тижня ціни на золото впали після нещодавнього відновлення, втрачаючи майже 1% на тлі зміцнення долара та фіксації прибутку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
sacha2222
sacha2222
8 грудня 2024, 13:22
#
Так згідно повідомлень ЗМІ Китай відкрив на своїй території небувалі запаси золота. Чи ні?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 грудня 2024, 14:49
#
Наличие открытых запасов не подразумевает бесплатной передачи от производителей Центральному банку Китая — золото будут продавать по рыночным ценам.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами