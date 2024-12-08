Китай відновив закупівлю золота

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Згідно з офіційними даними, опублікованими в суботу, запаси золота в Народному банку Китаю зросли на 160 000 тройських унцій минулого місяця до 72,96 млн тройських унцій.

Народний банк Китаю поповнював свої запаси протягом 18 місяців поспіль до квітня цього року, сприяючи зміцненню цін на золото.

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Відновлення покупок показує, що Народний банк Китаю, як і раніше, прагне диверсифікувати свої резерви та захиститися від знецінення валюти, навіть незважаючи на те, що золото знаходиться на історично високому рівні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що попит на золото в Китаї — його найбільшому світовому споживачі — падає, оскільки рекордні ціни відлякують покупців ювелірних виробів. На споживачів також зараз позначається економічний спад країни.

На початку минулого тижня ціни на золото впали після нещодавнього відновлення, втрачаючи майже 1% на тлі зміцнення долара та фіксації прибутку.