Попит на золото у Китаї у 3 кварталі впав більш ніж на 20%

Попит на золото в Китаї — його найбільшого світового споживача — падає, оскільки рекордні ціни відлякують покупців ювелірних виробів. На споживачів також зараз позначається економічний спад у країні, зазначає Bloomberg.

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Падіння споживання

У третьому кварталі споживання впало на 22% — до 218 тонн, свідчать дані Китайської ради із золота.

При цьому обсяг покупок ювелірних виробів скоротився на 29% — до 130 тонн, тоді як злитків та монет — на 9% — до 69 тонн.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 21 жовтня золото досягло нового максимуму, продовживши своє стрімке зростання на тлі невизначеності навколо виборів у США, загострення напруженості на Близькому Сході та зниження ставок основними центральними банками, тоді як срібло досягло майже 12-річного максимуму.

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