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8 грудня 2024, 10:02

Банки хочуть посилити фінмоніторинг для операцій на суму понад 100 тисяч — ЗМІ

Українські банки можуть підписати спільний меморандум щодо зниження ліміту місячних операцій після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на власні джерела.

Українські банки можуть підписати спільний меморандум щодо зниження ліміту місячних операцій після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Один зі співрозмовників зазначив, що спочатку може бути запроваджено ліміт 150 тис. грн на місяць із 1 січня 2025 року, а з 1 липня його буде знижено до 100 тис. грн на місяць.

Інший співрозмовник агенства додав, що йтиметься не лише про P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис. грн на місяць в одному банку, а й про перекази IBAN.

Читайте: Великі банки хочуть запровадити новий маркер фінмону: внесення готівки від 50 тис. грн

За його словами, перший місяць нацбанківських обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.

«Співрозмовники агентства зазначили, що обидві банківські асоціації — НАБУ та АУБ — беруть участь у цій ініціативі, вже близько половини банків попередньо схвалили таку ініціативу. Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити відповідну регуляцію Національного банку, дія якої наразі спливає 1 квітня наступного року», — додали у повідомлені.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» в матеріалі «Великі банки хочуть запровадити новий маркер фінмону: внесення готівки від 50 тис. грн» писав, що великі українські банки знову збираються посилити перевірку клієнтів-фізосіб у рамках фінансового моніторингу. Під посилений контроль можуть потрапити операції людей після внесення на рахунок готівки від 50 тис. грн і вище.

Нові заходи ще не затверджені та не введені в дію в рамках банківської системи, але вже декілька тижнів активно обговорюються у фінансовій спільноті.

Їхня суть: підрозділ фінансового моніторингу банку зобов'язаний у посиленому режимі перевіряти операції фізосіб, якщо їм передувало внесення готівки у будь-якій формі (термінал/каса) на суму від 50 тис. грн і вище.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kingcity
kingcity
8 грудня 2024, 10:38
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