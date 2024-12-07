«Обмежений дефолт»: Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг України

Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні «Обмежений дефолт» (RD). Рейтинг перебуває на цьому рівні, доки Україна продовжує реструктуризацію свого зовнішнього комерційного боргу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.

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Що відомо

Україна продовжує реструктуризацію свого зовнішнього комерційного боргу.

Після успішного завершення обміну єврооблігацій у вересні 2024 року уряд розпорядився про тимчасове призупинення платежів за зовнішнім комерційним кредитом (Cargill $0,7 млрд, платежі призупинені з 3 вересня 2024 року), гарантованим державою єврооблігаціям «Укренерго» ($825 млн, 9 листопада 2024 року) та ВВП-варрантам (платежі призупинено з 31 травня 2025 року).

Агентство очікує, що зупинення обслуговування боргу триватиме до кінця процесу реструктуризації боргу.

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«Довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні RD доти, доки Fitch не вважатиме, що обміни завершені, а відносини із значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються», — йдеться у повідомленні.