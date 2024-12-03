Інфляція у Туреччині у листопаді сповільнилася до 47,09%

Споживчі ціни у Туреччині у листопаді збільшилися на 47,09% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

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Деталі

Темпи зростання сповільнилися порівняно з 48,58% у жовтні та були мінімальними з червня 2023 року. Послаблення інфляції відзначено за підсумками шостого місяця поспіль.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав ще суттєвіше уповільнення зростання споживчих цін — до 46,6%.

Підвищення вартості алкоголю та тютюнової продукції у листопаді сповільнилося до 39,32% з 52,15% у жовтні, послуг зв'язку — до 35,71% з 37,77%, комунальних послуг — до 74,45% з 89,39%. Ціни в готелях, кафе та ресторанах зросли на 59,39% (+62,09% місяцем раніше).

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Тим часом продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали максимально за чотири місяці — на 48,57% (+45,28% у жовтні).

Базова інфляція минулого місяця була мінімальною з травня 2023 року, склавши 47,13% проти 47,75% місяцем раніше.

Споживчі ціни у Туреччині у листопаді збільшилися на мінімальні за п'ять місяців 2,24% щодо попереднього місяця після підвищення на 2,88% у жовтні.

Ціни виробників (індекс PPI) у країні минулого місяця підвищилися на мінімальні з лютого 2021 року 29,47% у річному вираженні та на мінімальні з травня 2023 року 0,66% у помісячному, повідомив Turkstat. У жовтні вони зросли відповідно на 32,24% та 1,29%.

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Турецький ЦБ утримує ключову відсоткову ставку на рівні 50% із березня цього року, і жорстка грошово-кредитна політика сприяє ослабленню інфляції. Ще у червні 2023 року ставка перебувала на рівні 8,5%.