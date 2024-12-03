Найбільший світовий хедж-фонд скоротив частку в Nvidia

Найбільший у світі хедж-фонд за обсягом активів Bridgewater Associates скоригував портфель акцій технологічних компаній у третьому кварталі 2024 року, скоротивши частку Nvidia Corp. Про це зазначає MarketWatch.

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Що відомо

Bridgewater продав 1,8 млн акцій Nvidia, і на кінець кварталу йому належало 4,8 млн паперів Nvidia, йдеться в документах, спрямованих хедж-фондом Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

За дев'ять місяців 2024 року акції Nvidia подорожчали на 145%, тоді як індекс S&P 500 зріс на 21%.

З початку четвертого кварталу вартість паперів Nvidia збільшилась на 14%.

Експерти вважають, що плани обраного президента США Дональда Трампа різко підвищити імпортне мито, у тому числі для китайських товарів, можуть створити проблеми для ланцюжка постачання Nvidia, зазначає MarketWatch.

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Водночас ландшафт ринку штучного інтелекту змінюється, і зростанням цього ринку, ймовірно, зможуть скористатися інші компанії, у тому числі Super Micro Computer Inc.

Акції Super Micro у січні-вересні подорожчали на 46%, проте з початку четвертого кварталу їхня вартість впала на 22% через звинувачення в порушеннях, які змусили її відкласти публікацію звітності за фінрік.

Bridgewater купив 1,45 млн акцій Super Micro у третьому кварталі і тепер володіє 1,611 млн паперів цієї компанії.

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Хедж-фонд також придбав 437,268 тис. акцій Palantir Technologies Inc., постачальника рішень для роботи з великими даними, та 364,292 тис. паперів Advanced Micro Devices Inc. (AMD).

Капіталізація Palantir злетіла на 117% за дев'ять місяців поточного року та підскочила на 80% у четвертому кварталі. Папери AMD подорожчали лише на 11% у січні-вересні та втратили в ціні 16% у поточному кварталі.

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