Курс казахського тенге до долара впав до історичного мінімуму

2 грудня курс долара до валюти Казахстану сягав максимального значення за всю історію торгів — 530,8 тенге, свідчать дані Казахської фондової біржі (KASE).

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Що відбувається з валютою

Загалом з початку 2024 року національна валюта країни подешевшала більш як на 15%. Курс продовжив зниження незважаючи на заходи щодо стабілізації ринку та валютні інтервенції Нацбанку Казахстану на $1,26 млрд.

Пресслужба казахського регулятора повідомила, що за підсумками листопада курс національної валюти послабився на 5% до 512,52 тенге за долар. Середньоденний обсяг торгів валютою на Казахстанській фондовій біржі за місяць знизився з $278 млн до $262 млн. Загальний обсяг торгів становив $5,5 млрд.

Регулятор уточнив, що для забезпечення трансфертів до республіканського бюджету він продав валюту з Національного фонду у листопаді на $1,26 млрд. У грудні регулятор планує продаж валюти на $800−900 млн.

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Як пише Bloomberg з посиланням на слова заступника прем'єрміністра Нурлана Байбазарова, уряд та центральний банк працюють над «координованими заходами щодо стабілізації валютного ринку».

Зокрема, планується зобов'язати експортерів продавати долари, також влада розраховує на приплив іноземної валюти для інвестиційних проєктів наступного року, що має зміцнити курс тенге.

Байбазаров зазначив, що уряд має намір оцінити ситуацію в першому кварталі наступного року, перш ніж ухвалювати рішення про перегляд параметрів бюджету, який ґрунтується на середній ціні нафти $75 за барель та курсі 470 тенге за долар.

«Немає сенсу піддаватися ажіотажу з купівлі доларів», — заявив він, підкресливши, що долар не зросте до 600 тенге.

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Національний банк Казахстану минулого тижня пояснив ослаблення тенге глобальним зміцненням долара, коливаннями цін на нафту, а також зростанням державних витрат на інвестиційні проєкти, що призвело до збільшення імпорту. Ситуація погіршилася після того, як курс валюти Казахстану подолав «психологічну позначку» у 500 тенге за долар на тлі ослаблення російського рубля — другої валюти за значимістю торгового партнера Казахстану, нагадує Bloomberg.

З жовтня Нацбанк Казахстану підтримує тенге, зазначає агентство. З 11 жовтня він припинив купівлю доларів для Єдиного пенсійного фонду, а потім у листопаді закликав державні компанії продавати 50% своєї валютної виручки.